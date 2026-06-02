Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η λαϊκή αγορά μέσα από τα μάτια του Vibrator

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«Στη λαϊκή όλα γίνονται και το χιούμορ πάντα περισσεύει» σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

Όπως ανέφερε, ο φακός του Vibrator έκανε πάλι το θαύμα του, απευθύνοντας κρίσιμες ερωτήσεις στους πολίτες που συνάντησε στη λαϊκή αγορά για το μέλλον τους και το μέλλον του κόσμου.

«Τι θα έκαναν αν ερχόταν το τέλος του κόσμου, ποιον πολιτικό θα ήθελαν να περάσουν την τελευταία τους μέρα και ποιες θα ήταν οι τελευταίες τους κουβέντες;» ήταν τα κρίσιμα ερωτήματα προς τους πολίτες.

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