Ο Ντεσαγί στηρίζει τον Εμπαπέ και συμβουλεύει τον Μουρίνιο

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Ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει βρεθεί τους τελευταίες μήνες σε δύσκολη θέση στην Ρεάλ Μαδρίτης, σε σημείο μάλιστα που χιλιάδες οπαδοί της «βασίλισσας» να συγκεντρώνουν υπογραφές ζητώντας την αποχώρηση του Γάλλου άσου από τους μερένχες.

Οι αποδοκιμασίες εναντίον του διεθνούς επιθετικού ήταν… σύνηθες φαινόμενο το τελευταίο διάστημα αλλά φαίνεται πως ο Εμπαπέ δεν πρόκειται να φύγει από το Μπερναμπέου.

Θέση μάλιστα στο συγκεκριμένο ζήτημα πήρε και ο πρώην διεθνής άσος της Μίλαν και της Τσέλσι, Μαρσέλ Ντεσαγί, υποστηρίζοντας τον Γάλλο άσο της ισπανικής ομάδας.

Ο Ντεσαγί, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, φρόντισε να δώσει και κάποιες… συμβουλές στον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ισπανικού συλλόγου.

«Ο Εμπαπέ είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο και σίγουρα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για έναν προπονητή. Το ίδιο θα σας πει και ο Μουρίνιο αν τον ρωτήσετε.

Είναι παίκτης που βάζει 40 – 42 γκολ την σεζόν και πρέπει να βρω τρόπο να τον αξιοποιήσω.

Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και ο Μουρίνιο, σκεπτόμενος το καλό της ομάδας. Να βρει δηλαδή τον τρόπο να αξιοποιήσει το επιθετικό ταλέντο που έχει ο Εμπαπέ».

Ο Ντεσαγί αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Γάλλο άσο της «βασίλισσας» για την ιδιωτική του ζωή και ειδικά για ένα ταξίδι που έκανε στην Ιταλία αλλά και ακόμα και για το διάστημα της αποθεραπείας του στο Παρίσι, μετά από ένα τραυματισμό στην διάρκεια της σεζόν.

Σίγουρα όλοι μπορούν να σχολιάσουν την ιδιωτική ζωή κάθε ποδοσφαιριστή και ειδικά στην Ρεάλ Μαδρίτης ίσως υπάρχουν οπαδοί που θεωρούν ότι ένας παίκτης δεν πρέπει να έχει ιδιωτική ζωή και οφείλει να είναι απόλυτα αφοσιωμένος στον σύλλογο.

Νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα για τον Μουρίνιο. Κάποιοι ίσως να λένε ότι ο Εμπαπέ δεν μαρκάρει, δεν συμμετέχει πολύ στο αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού.

Μια ομάδα, ειδικά όταν μιλάμε για την Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί ν’ αντέξει έναν παίκτη να μην μαρκάρει πολύ. Ακόμα και δύο παίκτες, γιατί είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Κι αυτό βέβαια όχι για έναν οποιονδήποτε παίκτη, αλλά γι’ αυτόν που πετυχαίνει 40 γκολ σε μια σεζόν».