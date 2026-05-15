«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Οβιέδο. Η «βασίλισσα» μπορεί να επικράτησε με 2-0, όμως άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων στα social σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ερωτηθείς για τις έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του «Μπερναμπέου», ο Γάλλος σούπερ σταρ της Βασίλισσας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τον παραγκωνισμό του.

Η δήλωση που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση αφορούσε την ιεραρχία στην επίθεση της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο λόγος που δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Οβιέδο είναι ότι ο Αρμπελόα του ξεκαθάρισε πως πλέον αποτελεί την τέταρτη επιλογή του, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.

– Mbappé: «No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla» – Arbeloa: «En ningún momento le he dicho semejante frase» El Real Madrid de Florentino Pérez se ha convertido en un meme. pic.twitter.com/SaE3D73IqA — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 14, 2026

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εμπαπέ:

«Είμαι 100% εντάξει (με το ότι μπήκα αλλαγή). Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τους Μασταντούονο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλάείναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος».

Ο κόουτς της Ρεάλ, ωστοσο, διέψευσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τα όσα υποστήριξε ο παίκτης του, λέγοντας ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο.