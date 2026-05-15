«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Κιλιάν Εμπαπέ προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Οβιέδο. Η «βασίλισσα» μπορεί να επικράτησε με 2-0, όμως άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων στα social σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας.
Ερωτηθείς για τις έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του «Μπερναμπέου», ο Γάλλος σούπερ σταρ της Βασίλισσας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τον παραγκωνισμό του.
Η δήλωση που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση αφορούσε την ιεραρχία στην επίθεση της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο λόγος που δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Οβιέδο είναι ότι ο Αρμπελόα του ξεκαθάρισε πως πλέον αποτελεί την τέταρτη επιλογή του, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.
– Mbappé: «No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla»
– Arbeloa: «En ningún momento le he dicho semejante frase»
El Real Madrid de Florentino Pérez se ha convertido en un meme. pic.twitter.com/SaE3D73IqA
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 14, 2026
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εμπαπέ:
«Είμαι 100% εντάξει (με το ότι μπήκα αλλαγή). Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τους Μασταντούονο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλάείναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος».
Ο κόουτς της Ρεάλ, ωστοσο, διέψευσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τα όσα υποστήριξε ο παίκτης του, λέγοντας ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο.
- «Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ» – Τι ισχύει για το Final Four
- Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει το… βλέμμα του στο Άστον Βίλα – Λίβερπουλ (pic)
- «Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
- «Να προσέχετε τι λέτε» – Η ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (15/5): Πού δείτε το Παναθηναϊκός-Μύκονος και το Άστον Βίλα-Λίβερπουλ
- Νέα σενάρια για το μέλλον του Αταμάν: «Μετρημένες οι μέρες του στην Αθήνα»
- Το μήνυμα που έστειλε ο Γιαννακόπουλος: «Όλα τούμπα θα τα κάνουμε»
- Απίστευτο και όμως αληθινό: Ούτε ένα τάιμ άουτ δεν πήρε ο Μαρτίνεθ στο Game 5
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις