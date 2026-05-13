Sports Power – Αλκαράθ, Γουίλσον, Εμπαπέ – Ελίτ δισεκατομμυρίων στο θριαμβευτικό Vanity Fair

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρώτος των πρώτων του τένις Κάρλος Αλκαράθ, η κορυφαία μπασκετμπολίστρια του WNBA Έιτζα Γουίλσον και ο Γάλλος σταρ στο γρασίδι Κιλιάν Εμπαπέ, ακέραιοι εκπρόσωποι της αθλητικής βιομηχανίας των νέων καιρών μιλάνε για τη δόξα, την πίεση και την άμμιλα κάτω από τον ιδρώτα στο εντυπωσιακό τρίπτυχο του Vanity Fair για το πρώτο Global Sports Issue της έκδοσης.

Το Vanity Fair παρουσιάζει το πρώτο του παγκόσμιο αθλητικό τεύχος με ένα τριπλό εξώφυλλο που επιβεβαιώνει το δίκτυο του στους κύκλους της ελίτ καθώς τα πορτρέτα τους έρχεται σε μια στιγμή που ο αθλητισμός αναδεικνύεται ως μία από τις ελάχιστες δυνάμεις ικανές να καθηλώσουν ένα παγκόσμιο, διαγενεακό κοινό ως είδωλα δισεκατομμυρίων ανά τον κόσμο.

«Η αντιπαλότητα μπορεί να συνυπάρξει με τον αμοιβαίο σεβασμό»

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Ο Κάρλος Αλκαράθ, που μόλις έκλεισε τα 23 του χρόνια, ηγείται της νέας εποχής στο παγκόσμιο τένις. Σε μια περίοδο που ο Νόβακ Τζόκοβιτς πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του και οι Ναδάλ και Φέντερερ έχουν αποσυρθεί, ο Ισπανός —μαζί με τον Γιανίκ Σίνερ— είναι κομμάτι της νέας εποχής των Big 2.

Αδιαμφισβήτητος ηγέτων των κορτ παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Ισπανός Αλκαράθ, καλυμμένος με πορτοκαλί σκόνη αργίλου και ντυμένος με Louis Vuitton, Nike και Rolex – σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον Ίθαν Τζέιμς Γκριν στο Μαϊάμι ο μόλις 23 ετών τενίστας συνδυάζει ιδεατά τον κορυφαίο αθλητισμό και τις μπράντες πολυτελείας.

Στο άρθρο του το VF γράφει για τα επιτεύγματα του Aλκαράθ στο γήπεδο σε συνδυασμό με την ικανότητά του να γίνεται «viral στο διαδίκτυο με την ίδια ταχύτητα και ευκολία που χτυπάει μια μπάλα του τένις».

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

«Αυτό που κάνει τον Κάρλος τόσο συναρπαστικό είναι το συναίσθημα που φέρνει στο παιχνίδι: χαρά, αυθορμητισμός, γνήσια τέχνη», λέει ο Φάρελ Γουίλιαμς, καλλιτεχνικός διευθυντής ανδρικής ένδυσης της Louis Vuitton, στο άρθρο. «Δεν παίζει απλώς. Εκφράζει κάτι».

Το προφίλ εξερευνά την αντιπαλότητα του Aλκαράθ με τον Γιανίκ Σίνερ και παρουσιάζει τη σχεδόν συμβιωτική σχέση τους ως τη Νέα Τάξη Πραγμάτων μετά τη δύση της εποχής που κυριαρχούσαν οι Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαέλ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς στο άθλημα.

«Δείχνουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, και να προσπαθούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά ο ένας στον άλλον ενώ παίζουμε. Να προσπαθούμε να νικήσουμε ο ένας τον άλλον, και στη συνέχεια, εκτός γηπέδου, να είμαστε απλώς δύο τύποι που τα πηγαίνουν πολύ καλά», λέει.

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

«Βοηθάμε ο ένας τον άλλον να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Παλεύουμε για τον ίδιο στόχο, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μισούμε ο ένας τον άλλον επειδή θέλουμε το ίδιο πράγμα» λέει ο Αλκαράθ. «Όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο, το να έχεις μια στενή φιλία είναι περίπλοκο. Μπορεί να γίνει. Είμαι υπέρ».

«Το τένις χρειάζεται τον Κάρλος» είχε πει ο Γιανίκ Σίνερ για την αποχώρηση του Αλκαράζ από το Ρολάν Γκαρός σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη. «Εχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι συγκρίσεις έχουν τελειώσει» λέει στο άρθρο ο 23χρονος άσος -χωρίς να είναι στο ελάχιστο ταπεινός.

«Πάντα επιδιώκω το δικό μου στιλ, είναι αυτό που έχω δημιουργήσει και έχω εκπαιδευτεί για να το τελειοποιήσω. Δεν έχω αντιγράψει κανέναν» προσθέτει. «Ο κόσμος πλέον ξέρει ότι είμαι ο Κάρλος Αλκαράθ».

«Επιτέλους τα συμβόλαια αντικατοπτρίζουν την αξία των αθλητριών»

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Στο μπάσκετ, η Έιτζα Γουίλσον επιβεβαιώνει τον τίτλο της κορυφαίας παίκτριας στην ιστορία του WNBA. Με τρεις τίτλους και τέσσερα βραβεία MVP στο ενεργητικό της, η 29χρονη σταρ έγινε η πρώτη αθλήτρια που υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με απολαβές που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την τεράστια οικονομική άνοδο της λίγκας, καθώς το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες δείχει να υποχωρεί.

Η Γουίλσον, που θα δει τις απολαβές της να αυξάνονται από τις 200.000 δολάρια στα 1,4 εκατομμύρια φέτος, αποτελεί το πρόσωπο μιας νέας, οικονομικά ισχυρής εποχής για τον αθλητισμό έχοντας ήδη γράψει ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ ως η πρώτη παίκτρια σε WNBA και NBA που κατακτά στην ίδια σεζόν το πρωτάθλημα, τον τίτλο της πρώτης σκόρερ, καθώς και τα βραβεία MVP της λίγκας, των τελικών και της καλύτερης αμυντικού.

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Με ύψος 1,93 μ. και μια αφοπλιστική πειθαρχία που τη βοήθησε να φτάσει τους 5.000 πόντους ταχύτερα από κάθε άλλη, η Γουίλσον ανήκει πλέον στο κλειστό κλαμπ των θρύλων —μαζί με τους Μπιλ Ράσελ, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ΛεΜπρόν Τζέιμς— που κέρδισαν τέσσερα MVP πριν τα 30.

«Επιλέγω το παιχνίδι μου να μιλάει για εμένα» είχε πει στο ΤΙΜΕ ως Αθλήτρια της Χρονιάς.

Ωστόσο, η πορεία της προς την κορυφή δεν ήταν ούτε ανέφελη ούτε ένα προδιαγεγραμμένο παιδικό όνειρο, καθώς η Γουίλσον μεγάλωσε στη Νότια Καρολίνα θέλοντας να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από το μπάσκετ.

Στα 16 της διαγνώστηκε με δυσλεξία, μια μαθησιακή δυσκολία που αρχικά την απογοήτευε, αλλά τελικά τη θωράκισε με την ψυχική δύναμη και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτούσε ο πρωταθλητισμός. Παρά το γεγονός ότι στα πρώτα της βήματα σε καλοκαιρινά camps δεν θεωρούνταν καν ταλέντο, η ίδια μετέτρεψε τις ιδιαιτερότητές της σε πλεονέκτημα, χτίζοντας μια ακλόνητη αυτοπεποίθηση.

Σήμερα, έχοντας ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, η Aγία των Γηπέδων —όπως την περιγράφει με υπερηφάνεια ο πατέρας της, Ρόσκοου— δεν επιζητά απαραίτητα την προσοχή. Θέλει ο αντίκτυπος της να αναγνωρίζεται παγκοσμίως χωρίς να χρειάζεται να πει ούτε μια λέξη.

«Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι σε μια θέση όπου όλοι περιμένουν από εσένα να κάνεις θαύματα»

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Για τον Κιλιάν Εμπαπέ, το εξώφυλλο έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός δέχεται επικρίσεις για την απόδοσή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με μερίδα του τύπου να του καταλογίζει αρνητική επιρροή στα αποδυτήρια της Βασίλισσας. Ο ίδιος, ωστόσο, παραμένει ψύχραιμος, δηλώνοντας πως είναι δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς τις προσδοκίες για συνεχή «θαύματα».

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, ο Εμπαπέ γνωρίζει πως μια καλή πορεία και η κατάκτηση ενός δεύτερου τροπαίου μπορούν να ανατρέψουν το κλίμα. «Τα θαύματα γίνονται στο χορτάρι», υπενθυμίζει ζητώντας χρόνο για να μιλήσει η απόδοσή του στο γήπεδο.

View this post on Instagram A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Το κοινό στοιχείο των τριών αυτών αθλητών είναι η διαχείριση της τεράστιας φήμης τους σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί το λάθος σημειώνει το Vanity Fair που μετράει επιδόσεις και σκορ στο χρηματιστήριο της επιδραστικότητας των τριών μακριά από τα γήπεδα.