«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάνδρα Γκραντ μίλησαν αποκλειστικά στο περιοδικό People στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOCA) του Λος Άντζελες, ενώ παρευρέθηκαν στο Γκαλά του MOCA 2026 το Σάββατο 30 Μαΐου.

Μίλησαν για το πώς έχει αλλάξει η τέχνη του καθενός από τότε που άρχισαν να βγαίνουν.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Γκραντ, 53 ετών, είναι μια «γυναίκα που είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς», ο Ριβς, 61 ετών, συμφώνησε θερμά: «Ναι!».

Πιο χαρούμενη

Η εικαστική καλλιτέχνιδα και ο βετεράνος ηθοποιός ερωτήθηκαν στη συνέχεια πώς η αγάπη τους έχει αλλάξει την τέχνη τους.

«Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση» είπε η Γκραντ, της οποίας το έργο έχει εκτεθεί σε γκαλερί σε όλη τη χώρα. «Θα έλεγα ότι όλη η ζωγραφική είναι αυτοβιογραφική, παρόλο που ίσως ακόμη και στην αφαίρεση να μην φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη αφήγηση, αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι οι πίνακές μου γίνονται πιο χαρούμενοι».

«Είναι αναμφισβήτητο» πρόσθεσε αναφερόμενη στην ευτυχισμένη χροιά που προσθέτει στο έργο της η αγάπη της για τον Ριβς. «Πρέπει να το παραδεχτώ αυτό».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «John Wick», από την πλευρά του, απάντησε με μεγαλύτερη επιφύλαξη, παραδεχόμενος: «Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει».

Η συνάντηση

Η Γκραντ και ο Ριβς συνδέονται ερωτικά από το 2019. Η πρώτη τους επαφή έγινε σε επαγγελματικό επίπεδο με το βιβλίο «Ode to Happiness», το οποίο έγραψε ο Ριβς και εικονογράφησε η Γκραντ.

Ίδρυσαν από κοινού έναν εκδοτικό οίκο και έκαναν δημόσια γνωστή τη σχέση τους δύο χρόνια αργότερα.

Το πρώτο τους βιβλίο ήταν επιτυχημένο, γεγονός που ώθησε το δίδυμο ποιητή-καλλιτέχνιδας να δημιουργήσουν το δεύτερο βιβλίο τους μαζί, Shadows, το 2016, με την Γκραντ να φωτογραφίζει τον Ριβς ενώ εκείνος γύριζε το John Wick.

Μιλώντας για τη δουλειά στο δεύτερο βιβλίο τους, δήλωσε στο W Magazine: «Μπορούμε να περάσουμε πολύ χρόνο συζητώντας. Όπως, «μια απόχρωση βατόμουρου; Μήπως πρέπει να είναι πιο σκούρα;’ Μπορούμε να γίνουμε εμμονικοί».

Η τέχνη είναι το κέντρο

Στο γκαλά του MOCA -στο οποίο είχαν παρευρεθεί μαζί και το 2024- το ζευγάρι τόνισε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς όχι μόνο να δημιουργούν τέχνη, αλλά και να υποστηρίζουν άλλους που τη δημιουργούν και την αναδεικνύουν.

Μεταξύ των τιμώμενων φέτος περιλαμβάνονται δύο καλλιτέχνες, η Κάρα Γουόκερ και ο Πολ Μακάρθι, καθώς και ο φιλάνθρωπος Ευγένιος Λόπεζ Αλόνσο, μακροχρόνιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του MOCA.

Τα κακόβουλα τρολ

Όταν το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί μαζί το 2019, η Αλεξάντρα βρέθηκε στη μέση μιας κλασικής φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης. «Νομίζω ότι κάθε άτομο που ήξερα μου τηλεφώνησε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, και αυτό είναι συναρπαστικό» δήλωσε η ίδια στη βρετανική Vogue λίγους μήνες αργότερα.

Οι θαυμαστές από την άλλη, όπως είπαμε, ήταν ενθουσιασμένοι που ο έντονα κλειστός σταρ του John Wick είχε βρει ξανά τον έρωτα, αφού προφανώς παρέμεινε μόνος για χρόνια μετά τον θάνατο της πρώην φίλης του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2001, λίγο μετά το θάνατο στη γέννα της κόρης του ζευγαριού.

Ωστόσο, η δυσάρεστη άλλη πλευρά αυτού του αναζωογονητικά «φυσιολογικού» ζευγαριού ήταν η κριτική των τρολ που ισχυρίστηκαν ότι η Αλεξάντρα ήταν «πολύ μεγάλη» για τον ηθοποιό, παρά το γεγονός ότι ο Κιάνου είναι εννέα χρόνια μεγαλύτερός της.

«Αν ήθελα να μοιάζω με την Κιμ Καρντάσιαν…»

Απευθυνόμενη στα σχόλια γύρω από την εμφάνισή της η Αλεξάντρα, είπε: «Είμαι μια γυναίκα 1,80 μ. με λευκά μαλλιά, ξέρετε, η ιδέα να ταιριάξω… αν ήθελα να μοιάζω με την Κιμ Καρντάσιαν, θα έπρεπε να κάνω χειρουργική επέμβαση αφαιρώντας περίπου ένα μέτρο από τα πόδια μου».

Με έδρα το Λος Άντζελες, η γεννημένη στο Οχάιο, Γκραντ, είναι καλλιτέχνις και φιλάνθρωπος που έχει κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο μετά την αποφοίτησή της από το Swarthmore College το 1994 με πτυχίο στην ιστορία και την τέχνη.

Είναι γνωστή για την ευγλωττία της και τις συνεργασίες με συγγραφείς στα έργα της στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το σχέδιο και το βίντεο, εξ ου και η συνεργασία της με τον Κιάνου, ο οποίος παράλληλα με τις κινηματογραφικές εισπρακτικές επιτυχίες του έχει ασχοληθεί και με την ποίηση.

Η Γκραντ καλλιέργησε την αγάπη της για τον προφορικό λόγο από παιδί, αφού μεγάλωσε σε όλο τον κόσμο, ζώντας στο Μεξικό, την Ισπανία και τη Γαλλία.

*Με στοιχεία από people.com και dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Αλεξάνδρα Γκραντ και ο Κιάνου Ριβς παρευρίσκονται στο γκαλά του MOCA 2026 στο The Geffen Contemporary του MOCA στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 30 Μαΐου 2026. REUTERS/ David Swanson