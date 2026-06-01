«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Fizz 01 Ιουνίου 2026, 11:30

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάνδρα Γκραντ μίλησαν αποκλειστικά στο περιοδικό People στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOCA) του Λος Άντζελες, ενώ παρευρέθηκαν στο Γκαλά του MOCA 2026 το Σάββατο 30 Μαΐου.

Μίλησαν για το πώς έχει αλλάξει η τέχνη του καθενός από τότε που άρχισαν να βγαίνουν.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Γκραντ, 53 ετών, είναι μια «γυναίκα που είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς», ο Ριβς, 61 ετών, συμφώνησε θερμά: «Ναι!».

Πιο χαρούμενη

Η εικαστική καλλιτέχνιδα και ο βετεράνος ηθοποιός ερωτήθηκαν στη συνέχεια πώς η αγάπη τους έχει αλλάξει την τέχνη τους.

«Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση» είπε η Γκραντ, της οποίας το έργο έχει εκτεθεί σε γκαλερί σε όλη τη χώρα. «Θα έλεγα ότι όλη η ζωγραφική είναι αυτοβιογραφική, παρόλο που ίσως ακόμη και στην αφαίρεση να μην φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη αφήγηση, αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι οι πίνακές μου γίνονται πιο χαρούμενοι».

«Είναι αναμφισβήτητο» πρόσθεσε αναφερόμενη στην ευτυχισμένη χροιά που προσθέτει στο έργο της η αγάπη της για τον Ριβς. «Πρέπει να το παραδεχτώ αυτό».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «John Wick», από την πλευρά του, απάντησε με μεγαλύτερη επιφύλαξη, παραδεχόμενος: «Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει».

«Θα έλεγα ότι όλη η ζωγραφική είναι αυτοβιογραφική, παρόλο που ίσως ακόμη και στην αφαίρεση να μην φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη αφήγηση, αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι οι πίνακές μου γίνονται πιο χαρούμενοι»

Η Αλεξάνδρα Γκραντ και ο Κιάνου Ριβς παρευρίσκονται στο γκαλά του MOCA 2026 στο The Geffen Contemporary του MOCA στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 30 Μαΐου 2026. REUTERS/ David Swanson

Η συνάντηση

Η Γκραντ και ο Ριβς συνδέονται ερωτικά από το 2019. Η πρώτη τους επαφή έγινε σε επαγγελματικό επίπεδο με το βιβλίο «Ode to Happiness», το οποίο έγραψε ο Ριβς και εικονογράφησε η Γκραντ.

Ίδρυσαν από κοινού έναν εκδοτικό οίκο και έκαναν δημόσια γνωστή τη σχέση τους δύο χρόνια αργότερα.

Το πρώτο τους βιβλίο ήταν επιτυχημένο, γεγονός που ώθησε το δίδυμο ποιητή-καλλιτέχνιδας να δημιουργήσουν το δεύτερο βιβλίο τους μαζί, Shadows, το 2016, με την Γκραντ να φωτογραφίζει τον Ριβς ενώ εκείνος γύριζε το John Wick.

Μιλώντας για τη δουλειά στο δεύτερο βιβλίο τους, δήλωσε στο W Magazine: «Μπορούμε να περάσουμε πολύ χρόνο συζητώντας. Όπως, «μια απόχρωση βατόμουρου; Μήπως πρέπει να είναι πιο σκούρα;’ Μπορούμε να γίνουμε εμμονικοί».

Η τέχνη είναι το κέντρο

Στο γκαλά του MOCA -στο οποίο είχαν παρευρεθεί μαζί και το 2024- το ζευγάρι τόνισε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς όχι μόνο να δημιουργούν τέχνη, αλλά και να υποστηρίζουν άλλους που τη δημιουργούν και την αναδεικνύουν.

Μεταξύ των τιμώμενων φέτος περιλαμβάνονται δύο καλλιτέχνες, η Κάρα Γουόκερ και ο Πολ Μακάρθι, καθώς και ο φιλάνθρωπος Ευγένιος Λόπεζ Αλόνσο, μακροχρόνιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του MOCA.

Τα κακόβουλα τρολ

Όταν το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί μαζί το 2019, η Αλεξάντρα βρέθηκε στη μέση μιας κλασικής φρενίτιδας των μέσων ενημέρωσης. «Νομίζω ότι κάθε άτομο που ήξερα μου τηλεφώνησε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, και αυτό είναι συναρπαστικό» δήλωσε η ίδια στη βρετανική Vogue λίγους μήνες αργότερα.

Οι θαυμαστές από την άλλη, όπως είπαμε, ήταν ενθουσιασμένοι που ο έντονα κλειστός σταρ του John Wick είχε βρει ξανά τον έρωτα, αφού προφανώς παρέμεινε μόνος για χρόνια μετά τον θάνατο της πρώην φίλης του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2001, λίγο μετά το θάνατο στη γέννα της κόρης του ζευγαριού.

Ωστόσο, η δυσάρεστη άλλη πλευρά αυτού του αναζωογονητικά «φυσιολογικού» ζευγαριού ήταν η κριτική των τρολ που ισχυρίστηκαν ότι η Αλεξάντρα ήταν «πολύ μεγάλη» για τον ηθοποιό, παρά το γεγονός ότι ο Κιάνου είναι εννέα χρόνια μεγαλύτερός της.

«Είμαι μια γυναίκα 1,80 μ. με λευκά μαλλιά, ξέρετε, η ιδέα να ταιριάξω… αν ήθελα να μοιάζω με την Κιμ Καρντάσιαν, θα έπρεπε να κάνω χειρουργική επέμβαση αφαιρώντας περίπου ένα μέτρο από τα πόδια μου»

«Αν ήθελα να μοιάζω με την Κιμ Καρντάσιαν…»

Απευθυνόμενη στα σχόλια γύρω από την εμφάνισή της η Αλεξάντρα, είπε: «Είμαι μια γυναίκα 1,80 μ. με λευκά μαλλιά, ξέρετε, η ιδέα να ταιριάξω… αν ήθελα να μοιάζω με την Κιμ Καρντάσιαν, θα έπρεπε να κάνω χειρουργική επέμβαση αφαιρώντας περίπου ένα μέτρο από τα πόδια μου».

Με έδρα το Λος Άντζελες, η γεννημένη στο Οχάιο, Γκραντ, είναι καλλιτέχνις και φιλάνθρωπος που έχει κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο μετά την αποφοίτησή της από το Swarthmore College το 1994 με πτυχίο στην ιστορία και την τέχνη.

Είναι γνωστή για την ευγλωττία της και τις συνεργασίες με συγγραφείς στα έργα της στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το σχέδιο και το βίντεο, εξ ου και η συνεργασία της με τον Κιάνου, ο οποίος παράλληλα με τις κινηματογραφικές εισπρακτικές επιτυχίες του έχει ασχοληθεί και με την ποίηση.

Η Γκραντ καλλιέργησε την αγάπη της για τον προφορικό λόγο από παιδί, αφού μεγάλωσε σε όλο τον κόσμο, ζώντας στο Μεξικό, την Ισπανία και τη Γαλλία.

*Με στοιχεία από people.com και dailymail.com | Αρχική Φωτό: Η Αλεξάνδρα Γκραντ και ο Κιάνου Ριβς παρευρίσκονται στο γκαλά του MOCA 2026 στο The Geffen Contemporary του MOCA στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 30 Μαΐου 2026. REUTERS/ David Swanson 

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν Μονρόε στο φως

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

