Παντρεύτηκε κρυφά o Κιάνου Ριβς την Αλεξάνδρα Γκραντ; Η φήμη και η απάντηση

Δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κάνουν λόγο για μυστικό γάμο του Κιάνου Ριβς με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Γκραντ.

Η είδηση αναπαράχθηκε με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές του ηθοποιού με το (σχεδόν πάντα αμφιλεγόμενο) Radar Online να υποστηρίζει πως «το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο και ήσυχα. Οι δυο τους είχαν συζητήσει εδώ και καιρό τα γαμήλια πλάνα τους αλλά τελικά επέλεξαν μια συγκέντρωση μόνο για τους ίδιους».

Μετά από την αναπαραγωγή της είδησης, ο εκπρόσωπος του Κιάνου Ριβς ξεκαθάρισε σε δήλωσή του στο E! News τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: «Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι παντρεμένοι».

Ο 61χρονος Ριβς και η 52χρονη Γκραντ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, περπατώντας στο κόκκινο χαλί του LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες. Αυτό συνέβη σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη τους συνεργασία, για το βιβλίο Ode to Happiness το 2011.

View this post on Instagram A post shared by Fly FM Malaysia (@flyfm958)

Γάμος με το ζόρι

Η φήμη για γάμο ανάμεσα στους Κιάνου Ριβς και Αλεξάντρα Γκραντ επιμένει να επανέρχεται ως είδηση ξανά και ξανά. Τον Απρίλιο του 2025, η είδηση ότι ο Ριβς παντρεύτηκε κρυφά την Γκραντ στο Λονδίνο έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Αφορμή ένα μεγάλο διαμάντι στο δάχτυλο της Αλεξάντρα Γκραντ κατά τη διάρκεια ενός μεσημεριανού ραντεβού στην πόλη της Βρετανίας. «Δίπλα του υπήρχε και μια χρυσή βέρα, που ενδέχεται να είναι βέρα γάμου και η οποία δεν φαινόταν στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της» έγραφαν τα δημοσιεύματα που επίσης διαψεύστηκαν.

View this post on Instagram A post shared by Keanu Reeves (@keanureeves.media)

«Η πιο ευτυχισμένη σχέση»

Ο Ριβς και η Γκραντ γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων σε ένα δείπνο το 2009. Ο ηθοποιός συμμετείχε με ποιήματά του σε δύο από τα βιβλία της – το Ode to Happiness (2011) και το Shadows (2016)- και το 2017 συνίδρυσαν τον μικρό εκδοτικό οίκο X Artists’ Books.

Μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση, το 2019, η Γκραντ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μιντιακή καταιγίδας με διαδικτυακά τρολ να ισχυρίζονται πως η Γκραντ ήταν «πολύ μεγάλη για τον Κιάνου» -ακόμη και αν ο Ριβς είναι εννέα χρόνια μεγαλύτερός της.

Λίγους μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, η Αλεξάνδρα Γκραντ, η οποία είναι εικαστικός, είχε δηλώσει στη Vogue ότι είχε ανάμεικτα συναισθήματα για τη δημοσιοποίηση της σχέσης της.

«Νομίζω ότι όποιος γνώριζα με πήρε τηλέφωνο την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, και αυτό είναι συναρπαστικό. Αλλά έκανα μια ερώτηση ξανά και ξανά: Τι καλό μπορεί να βγει από αυτό;» είχε πει τότε.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Γκραντ μίλησε στο PEOPLE για τη σχέση της με τον σταρ του John Wick, τονίζοντας ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή της ζωής της.

«Τα καλά νέα του να ερωτεύεσαι ως ενήλικας είναι ότι είχα χτίσει τη δική μου καριέρα όταν ξεκίνησε η σχέση μου», είπε. «Νιώθω πολύ σίγουρη μαζί με τον Κιάνου στο κόκκινο χαλί. Νιώθω σίγουρη και όταν είμαι μόνη». Πρόσθεσε επίσης πως η σχέση τους είναι «αλληλεξαρτώμενη και ανεξάρτητη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Saw the photos and legit thought Keanu Reeves was dating Helen Mirren. Which I also would have supported. pic.twitter.com/rYoC9nCLzZ — Travon Free (@Travon) November 5, 2019

Η Γκραντ μοιράστηκε επίσης πώς εκείνη και ο Κιάνου βοηθούν ο ένας τον άλλον να εξελιχθούν.

«Αυτό που αγαπώ στον Κιάνου και στη σχέση μας είναι ότι ‘σπρώχνουμε’ ο ένας τον άλλον για να φτιάξουμε νέους δρόμους», είπε. «Το να βλέπεις τον άλλο να λύνει προβλήματα είναι έμπνευση. Ο Κιάνου είναι μεγάλη έμπνευση για μένα. Είναι τόσο δημιουργικός, τόσο ευγενικός. Δουλεύει τόσο σκληρά».

Πηγή από το περιβάλλον του ριβς είχε δηλώσει τον Μάρτιο του 2024 πως ο ηθοποιός είναι «πολύ ευτιχισμένος» με την Γκραντ.

«Αυτή είναι η πιο διασκεδαστική και θετική σχέση που είχε ποτέ ο Κιάνου», είπε η πηγή. «Είναι αξιαγάπητη, γλυκιά, δοτική και αστεία. Έχει τη δική της ζωή και καριέρα, αλλά είναι επίσης πολύ υποστηρικτική μαζί του. Όταν γυρίζει ταινίες εκτός πόλης, τον συνοδεύει. Όταν κάνει γυρίσματα στην πόλη, τον επισκέπτεται συχνά στο πλατό. Όλοι απλά την αγαπούν», πρόσθεσε.