Τρεις γάτες δεμένες με σχοινί είχε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της μια 49χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (31/5) στην περιοχή της Ευκαρπίας και κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.