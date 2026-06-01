Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου και σε ποιους φίλους ή συγγενείς πρέπει να τηλεφωνήσετε για τα «χρόνια πολλά», συγκεντρώσαμε όλα τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους.

Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα των εορταζόντων αλλά και τα ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία πίσω από τη σημερινή ημέρα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Ιουνίου

Η γιορτή σήμερα περιλαμβάνει μια μεγάλη και άκρως ενδιαφέρουσα ποικιλία ονομάτων:

Τριάδα, Τριάς

Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Ιουστίνος

Γεράκης, Γερακίνα, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας

Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα

Ευέλπιστος, Ευελπίστη

Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια

Ποιους Αγίους και ποιο μεγάλο γεγονός τιμά η Εκκλησία σήμερα

Η 1η Ιουνίου είναι σημαντική ημέρα στο ημερολόγιο της Ορθοδοξίας, καθώς είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σπουδαίων μαρτύρων:

Του Αγίου Πνεύματος (Κινητή εορτή)

Αγίου Ιουστίνου του Μάρτυρος και Φιλοσόφου

Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος των Μαρτύρων

Αγίου Θεσπέσιου του Μάρτυρος

Οσίου Πύρρου του Παρθένου

Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε σήμερα;

Η σημερινή ημέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πεντηκοστή. Τη Δευτέρα, η Εκκλησία μας στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει, καθοδηγεί και συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Είναι η ημέρα που παραδοσιακά γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Τριάδα.

Άγιος Ιουστίνος: Ο φιλόσοφος που έγινε μάρτυρας

Το σημαντικότερο σταθερό πρόσωπο της ημέρας είναι ο Άγιος Ιουστίνος, ο οποίος έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα για τον Χριστιανισμό.

Ο Ιουστίνος δεν ήταν ένας απλός πιστός. Ήταν ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος, φιλόσοφος, που έψαχνε την αλήθεια στις σχολές των Στωικών και του Πλάτωνα, μέχρι που ανακάλυψε τον Χριστιανισμό. Έγινε ο πρώτος μεγάλος «Απολογητής» της πίστης, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία για να υπερασπιστεί τους Χριστιανούς απέναντι στους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες. Ονομάστηκε Μάρτυρας όταν αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, αφήνοντας πίσω του σπουδαία συγγράμματα.

