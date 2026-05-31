newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Επικαιρότητα 31 Μαΐου 2026, 23:00

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια στην Αλβανία, σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς.

Και ζητά να καταστεί σαφές στην αλβανική κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία προς την ΕΕ περνάει μέσα από τον σεβασμό των αρχών της και την ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και, γνωστοποιώντας τα σχετικά ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

World
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Σύνταξη
Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Μπάσκετ 31.05.26

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs
Μπάσκετ 31.05.26

Με τρομερό Μοντέρο, η Βαλένθια διέλυσε τη Μπαρτσελόνα και την άφησε με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζαν Μοντέρο, η Βαλένθια ισοπέδωσε με 102-77 τη Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας του ισπανικού πρωταθλήματος και άφησε τους «μπλαουγκράνα» με μειονέκτημα έδρας στα playoffs.

Σύνταξη
Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Ελλάδα 31.05.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Σύνταξη
Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)

Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Σύνταξη
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Music 31.05.26

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies