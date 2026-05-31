ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια στην Αλβανία, σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς.
Και ζητά να καταστεί σαφές στην αλβανική κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία προς την ΕΕ περνάει μέσα από τον σεβασμό των αρχών της και την ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει στην ανακοίνωσή του:
«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και, γνωστοποιώντας τα σχετικά ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».
