Η μεγάλη των πλούσιων φυγή: Γιατί τα Family Offices αποσύρουν επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Το 60% των family offices σχεδιάζει να προβεί σε στρατηγικές αλλαγές στην κατανομή των επενδύσεών τους το επόμενο έτος.
Τα family offices σχεδιάζουν τις μεγαλύτερες αλλαγές στα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με νεώτερη έρευνα, που δείχνει ότι πολλά από αυτά θα μεταφέρουν κεφάλαια εκτός των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την έκθεση «UBS Global Family Office Report», το 60% των family offices σχεδιάζει να προβεί σε στρατηγικές αλλαγές στην κατανομή των επενδύσεών τους το επόμενο έτος – ποσοστό περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα τελευταία πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτών που προχωρούν σε αλλαγές, πολλά μειώνουν τις τοποθετήσεις τους στις ΗΠΑ και αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις αναδυόμενες αγορές.
Γιατί φεύγουν από ΗΠΑ τα family offices
Αυτή η υποχώρηση αντανακλά μια ευρύτερη στροφή μακριά από τις ΗΠΑ εκ μέρους των family offices, των ιδιωτικών επενδυτικών βραχιόνων των πλουσιότερων οικογενειών. Η εξαιρετικά συγκεντρωμένη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και οι φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, οι δασμοί, η πτώση του δολαρίου, οι ασταθείς οικονομικές πολιτικές και η αύξηση του χρέους και των αποδόσεων των ομολόγων έχουν οδηγήσει πολλά family offices να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ και να κατανείμουν μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους σε όλο τον κόσμο.
Οι σύμβουλοι προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται για μια μαζική πώληση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, τα διεθνή family offices επιθυμούν να διαφοροποιηθούν γεωγραφικά, καθώς οι παγκόσμιες κρίσεις εντείνονται.
Kλειδί η «διαφοροποίηση»
Κίνδυνοι για τα family offices
Τα family offices δήλωσαν ότι ο κύριος κίνδυνος για τους επόμενους 12 μήνες — καθώς και για τα επόμενα πέντε χρόνια — είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, σύμφωνα με την έρευνα. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος. Ο υπερπληθωρισμός, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι κρίσεις χρέους αναφέρθηκαν επίσης ως υψηλοί κίνδυνοι.
«Αυτές οι δυνάμεις υποδηλώνουν την ανάγκη προετοιμασίας όχι μόνο για βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αλλά και για μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου και αλληλένδετου κινδύνου», σύμφωνα με την έρευνα. «Τα family offices φαίνεται να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ένα ευρύτερο και πιο σύνθετο τοπίο κινδύνου, συνδυάζοντας προσαρμογές στην κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων με στρατηγικές πολλαπλής διασποράς (multishoring).»
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα family offices σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε μετοχές αναδυόμενων αγορών, καθώς και στις υποδομές και στον χρυσό. Σχεδιάζουν επίσης να μειώσουν ελαφρώς τα διαθέσιμά τους, καθώς και τα ακίνητα που κατέχουν.
Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των family offices στις ΗΠΑ και εκείνων στο εξωτερικό. Τα family offices των ΗΠΑ προτιμούν να παραμείνουν επικεντρωμένα στην εγχώρια αγορά, αναφέροντας ότι αύξησαν το μερίδιο των περιουσιακών τους στοιχείων στις ΗΠΑ κατά το παρελθόν έτος, από 86% σε 88% κατά μέσο όρο.
Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει επίσης το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων οικογενειακών επενδύσεων, με το 53% του συνόλου των παγκόσμιων οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, τα οικογενειακά γραφεία εκτός των ΗΠΑ επαναπατρίζουν περισσότερα χρήματα στις χώρες καταγωγής τους ή σε άλλες αγορές εκτός των ΗΠΑ. Τα κινεζικά οικογενειακά γραφεία, για παράδειγμα, έχουν πλέον επενδύσει το ήμισυ των περιουσιακών τους στοιχείων στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα, τα οικογενειακά γραφεία της Δυτικής Ευρώπης διατηρούν το 41% των περιουσιακών τους στοιχείων στην περιοχή καταγωγής τους.
«Τα αμερικανικά family offices έχουν ουσιαστικά διπλασιάσει τις επενδύσεις τους», δήλωσε ο Mathews. «Όμως, όλα τα άλλα family offices σε όλο τον κόσμο διαφοροποιούν πλέον τις επενδύσεις τους, απομακρύνοντάς τις από τα χρεόγραφα σε δολάρια και, σε κάποιο βαθμό, από τις ΗΠΑ».
πηγή: ΟΤ
