newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μεγάλη των πλούσιων φυγή: Γιατί τα Family Offices αποσύρουν επενδύσεις από τις ΗΠΑ
Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 22:58

Η μεγάλη των πλούσιων φυγή: Γιατί τα Family Offices αποσύρουν επενδύσεις από τις ΗΠΑ

Το 60% των family offices σχεδιάζει να προβεί σε στρατηγικές αλλαγές στην κατανομή των επενδύσεών τους το επόμενο έτος.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα family offices σχεδιάζουν τις μεγαλύτερες αλλαγές στα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με νεώτερη έρευνα, που δείχνει ότι πολλά από αυτά θα μεταφέρουν κεφάλαια εκτός των ΗΠΑ.

Η εξαιρετικά συγκεντρωμένη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και οι φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, οι δασμοί, η πτώση του δολαρίου, οι ασταθείς οικονομικές πολιτικές και η αύξηση του χρέους και των αποδόσεων των ομολόγων έχουν οδηγήσει πολλά family offices να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την έκθεση «UBS Global Family Office Report», το 60% των family offices σχεδιάζει να προβεί σε στρατηγικές αλλαγές στην κατανομή των επενδύσεών τους το επόμενο έτος – ποσοστό περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα τελευταία πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτών που προχωρούν σε αλλαγές, πολλά μειώνουν τις τοποθετήσεις τους στις ΗΠΑ και αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις αναδυόμενες αγορές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Βόρεια Αμερική είναι η μόνη περιοχή όπου τα family offices σχεδιάζουν να μειώσουν την κατανομή των επενδύσεών τους τους επόμενους 12 μήνες. Σχεδιάζουν να επενδύσουν στη Λατινική Αμερική και την Αφρική, ανέφεραν.
«Πέρυσι, όλα τα family offices ήταν εξαιρετικά ανήσυχα για τις εντάσεις σχετικά με τους δασμούς στο παγκόσμιο εμπόριο», δήλωσε στο CNBC ο John Mathews, επικεφαλής της ιδιωτικής διαχείρισης περιουσίας της UBS για την Αμερική. «Σήμερα, το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στις γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο, στο παγκόσμιο χρέος και, πλέον, στα επιτόκια. Και όχι μόνο στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά και στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των παραγόντων».
family offices

Γιατί φεύγουν από ΗΠΑ τα family offices

Αυτή η υποχώρηση αντανακλά μια ευρύτερη στροφή μακριά από τις ΗΠΑ εκ μέρους των family offices, των ιδιωτικών επενδυτικών βραχιόνων των πλουσιότερων οικογενειών. Η εξαιρετικά συγκεντρωμένη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και οι φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη, οι δασμοί, η πτώση του δολαρίου, οι ασταθείς οικονομικές πολιτικές και η αύξηση του χρέους και των αποδόσεων των ομολόγων έχουν οδηγήσει πολλά family offices να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ και να κατανείμουν μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους σε όλο τον κόσμο.

Οι σύμβουλοι προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται για μια μαζική πώληση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, τα διεθνή family offices επιθυμούν να διαφοροποιηθούν γεωγραφικά, καθώς οι παγκόσμιες κρίσεις εντείνονται.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, οι μεταβαλλόμενοι δασμοί, η μετανάστευση και οι διαμάχες σχετικά με το χρέος έχουν μετατρέψει τον κόσμο σε ένα πιο περίπλοκο επενδυτικό τοπίο. Χωρίς πραγματικό ασφαλές καταφύγιο, η καλύτερη στρατηγική είναι η εξισορρόπηση των κινδύνων σε όλο τον κόσμο.

Kλειδί η «διαφοροποίηση»

Το νέο σύνθημα στον τομέα των επενδύσεων των family offices είναι η «διαφοροποίηση κατά δικαιοδοσία», δηλαδή η κατανομή κεφαλαίων σε πολλές χώρες με σκοπό την αντιστάθμιση του κινδύνου. Σύμφωνα με την έρευνα της UBS, τα δύο τρίτα των family offices διαθέτουν πλέον τα τραπεζικά τους περιουσιακά στοιχεία σε τουλάχιστον τρεις δικαιοδοσίες. Σχεδόν το ένα τρίτο τα διαθέτει σε τουλάχιστον τέσσερις δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων η Λατινική Αμερική, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Ασία.
Ένας από τους κύριους στόχους των family offices είναι η μείωση της έκθεσής τους στο δολάριο ΗΠΑ, ή αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «αποδολαριοποίηση». Πάνω από το ένα τέταρτο των family offices σχεδιάζει να μειώσει τα χαρτοφυλάκιά του σε περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με την έρευνα της UBS. Τα δύο τρίτα των family offices δήλωσαν ότι αναμένουν πτώση της εμπιστοσύνης στον ρόλο του δολαρίου ΗΠΑ ως νομίσματος αποθεματικού, ενώ σχεδόν το ήμισυ δήλωσε ότι είναι υπερβολικά εκτεθειμένο στο δολάριο.
 Το ελβετικό φράγκο και το ευρώ είναι τα προτιμώμενα νομίσματα για διαφοροποίηση, σύμφωνα με την έρευνα.

Κίνδυνοι για τα family offices

Τα family offices δήλωσαν ότι ο κύριος κίνδυνος για τους επόμενους 12 μήνες — καθώς και για τα επόμενα πέντε χρόνια — είναι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, σύμφωνα με την έρευνα. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος. Ο υπερπληθωρισμός, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι κρίσεις χρέους αναφέρθηκαν επίσης ως υψηλοί κίνδυνοι.

«Αυτές οι δυνάμεις υποδηλώνουν την ανάγκη προετοιμασίας όχι μόνο για βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αλλά και για μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου και αλληλένδετου κινδύνου», σύμφωνα με την έρευνα. «Τα family offices φαίνεται να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ένα ευρύτερο και πιο σύνθετο τοπίο κινδύνου, συνδυάζοντας προσαρμογές στην κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων με στρατηγικές πολλαπλής διασποράς (multishoring).»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα family offices σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε μετοχές αναδυόμενων αγορών, καθώς και στις υποδομές και στον χρυσό. Σχεδιάζουν επίσης να μειώσουν ελαφρώς τα διαθέσιμά τους, καθώς και τα ακίνητα που κατέχουν.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των family offices στις ΗΠΑ και εκείνων στο εξωτερικό. Τα family offices των ΗΠΑ προτιμούν να παραμείνουν επικεντρωμένα στην εγχώρια αγορά, αναφέροντας ότι αύξησαν το μερίδιο των περιουσιακών τους στοιχείων στις ΗΠΑ κατά το παρελθόν έτος, από 86% σε 88% κατά μέσο όρο.

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει επίσης το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων οικογενειακών επενδύσεων, με το 53% του συνόλου των παγκόσμιων οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, τα οικογενειακά γραφεία εκτός των ΗΠΑ επαναπατρίζουν περισσότερα χρήματα στις χώρες καταγωγής τους ή σε άλλες αγορές εκτός των ΗΠΑ. Τα κινεζικά οικογενειακά γραφεία, για παράδειγμα, έχουν πλέον επενδύσει το ήμισυ των περιουσιακών τους στοιχείων στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με την έρευνα, τα οικογενειακά γραφεία της Δυτικής Ευρώπης διατηρούν το 41% των περιουσιακών τους στοιχείων στην περιοχή καταγωγής τους.

«Τα αμερικανικά family offices έχουν ουσιαστικά διπλασιάσει τις επενδύσεις τους», δήλωσε ο Mathews. «Όμως, όλα τα άλλα family offices σε όλο τον κόσμο διαφοροποιούν πλέον τις επενδύσεις τους, απομακρύνοντάς τις από τα χρεόγραφα σε δολάρια και, σε κάποιο βαθμό, από τις ΗΠΑ».

πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύνταξη
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει - Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς
Ελλάδα 31.05.26

Συναγερμός στις σήραγγες των Τεμπών – Ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο που έβγαζε καπνούς

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λάρισα και έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών - Μετά την απομάκρυνση του οχήματος η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Η μεγαλειώδης φιέστα της Παρί Σεν Ζερμέν: Το Παρίσι υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης (vid+pics)

Το Παρίσι «υποκλίθηκε» για δεύτερη σερί χρονιά κάτοχο του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια εντυπωσιακή φιέστα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Παριζιάνων.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Σύνταξη
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα - Παράγει περισσότερες από όσες μπορεί να πουλήσει

Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Music 31.05.26

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Ο Τραμπ διαψεύδει τον εαυτό του - Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Ελλάδα 31.05.26

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies