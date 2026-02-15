Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι φόβοι για φούσκα στην AI δημιουργούν νέα παράγωγα στις αγορές

Οι επενδυτές ομολόγων ανησυχούν ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας θα συνεχίσουν να δανείζονται μέχρι να πληγούν στον αγώνα για την ανάπτυξη της πιο ισχυρής τεχνολογία από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτός ο φόβος δίνει νέα πνοή στην αγορά των παραγώγων, όπου τράπεζες, επενδυτές και άλλοι μπορούν να προστατευθούν από τους δανειολήπτες που επιβαρύνονται με υπερβολικό χρέος και γίνονται λιγότερο ικανοί να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα παράγωγα που συνδέονται με μεμονωμένες εταιρείες δεν υπήρχαν πριν από ένα χρόνο σε πολλούς εκδότες υψηλής ποιότητας Big Tech, ενώ τώρα αποτελούν μερικά από τα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα συμβόλαια των ΗΠΑ στην αγορά εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την Depository Trust & Clearing Corp.

Ενώ τα συμβόλαια της Oracle Corp. είναι ενεργά εδώ και μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, η διαπραγμάτευση της Meta Platforms Inc., μητρικής εταιρείας του Facebook, και της Alphabet Inc. έχει γίνει πολύ πιο ενεργή, σύμφωνα με τα στοιχεία. Συμβόλαια που συνδέονται με χρέος της Alphabet ύψους περίπου 895 εκατομμυρίων δολαρίων είναι σε εκκρεμότητα, μετά την αφαίρεση των αντίθετων συναλλαγών, ενώ περίπου 687 εκατομμύρια δολάρια συνδέονται με χρέος της Meta

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη να αναμένεται να κοστίσουν πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων θα χρηματοδοτηθεί με χρέος, η ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί μόνο να αυξηθεί, σύμφωνα με τους επενδυτές. Ορισμένες από τις πλουσιότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο μετατρέπονται γρήγορα σε μερικές από τις πιο χρεωμένες.

«Αυτό το θέμα με τους hyperscalers είναι τόσο τεράστιο και έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του, που πραγματικά θέτει το ερώτημα: «Θέλετε πραγματικά να εκτεθείτε εντελώς εδώ;»», δήλωσε ο Gregory Peters, συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην PGIM Fixed Income. Οι δείκτες πιστωτικών παραγώγων, οι οποίοι προσφέρουν ευρεία προστασία από αθέτηση υποχρεώσεων έναντι μιας ομάδας μελών του δείκτη, δεν είναι αρκετοί, είπε.

Έξι διαπραγματευτές ανέφεραν τα CDS της Alphabet στο τέλος του 2025, σε σύγκριση με έναν τον περασμένο Ιούλιο, ενώ ο αριθμός των διαπραγματευτών CDS της Amazon.com Inc. αυξήθηκε σε πέντε, από τρεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της DTCC. Ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν ακόμη και καλάθια CDS hyperscalers, που αντικατοπτρίζουν τα καλάθια ομολόγων μετρητών που αναπτύσσονται ραγδαία.

Τράπεζες

Οι τράπεζες που αναλαμβάνουν την εγγύηση του χρέους των hyperscalers έχουν αποτελέσει σημαντικούς αγοραστές CDS μεμονωμένων εκδόσεων. Οι συμφωνίες για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων ή άλλων έργων είναι τόσο μεγάλες και εξελίσσονται τόσο γρήγορα, που οι εγγυητές συχνά επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τους ισολογισμούς τους μέχρι να μπορέσουν να διανείμουν όλα τα δάνεια που συνδέονται με αυτά.

«Οι αναμενόμενες περίοδοι διανομής των τριών μηνών ενδέχεται να αυξηθούν σε εννέα έως δώδεκα μήνες», δήλωσε ο Matt McQueen, επικεφαλής πιστωτικών, τιτλοποιημένων προϊόντων της Bank of America Corp., αναφερόμενος στα δάνεια που αφορούν έργα. «Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να δείτε τις τράπεζες να αντισταθμίζουν μέρος αυτού του κινδύνου διανομής στην αγορά CDS».

Οι traders της Wall Street σπεύδουν να καλύψουν τη ζήτηση για λόγους προστασίας.

Πηγή: ΟΤ