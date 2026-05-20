Πώς αποκαλύπτουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο δίχως να το ξέρουμε
Τεχνολογία 20 Μαΐου 2026, 06:00

Πώς αποκαλύπτουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο δίχως να το ξέρουμε

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Ένα ενδιαφέρον πείραμα έκανε ο Έμετ Ράιαν των «Irish Times». Επισκέφθηκε μια ιστοσελίδα που έχει γίνει διάσημη εσχάτως, τουλάχιστον στον Αγγλοσαξονικό κόσμο, καθώς αρκεί να την «κλικάρει» κανείς για να την ενεργοποιήσει και να υπολογίσει με ακρίβεια πού βρίσκεται ο χρήστης (σε ποια χώρα και σε ποια πόλη), ποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας καλύπτει τις επικοινωνίες του, ακόμα και τη διεύθυνση ΙΡ του, το μοναδικό ψηφιακό αριθμό δηλαδή, που ταυτοποιεί κάθε συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ κλπ) όταν συνδέεται στο Διαδίκτυο ή σε τοπικό δίκτυο.

Πρόκειται για τον ιστότοπο Taken, που υπολογίζει με ακρίβεια τις ώρες που είναι κάποιος συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο. Γνωρίζει το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης και τους επεξεργαστές που χρησιμοποιεί ο χρήστης, ακόμα και την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής (του smartphone, ας πούμε) με την οποία συνδέεται.

Η ιστοσελίδα δίνει κι άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες γι’ αυτόν που την επισκέπτεται. Γνωρίζει σε πόσες γλώσσες μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει πέρα από τη μητρική του γλώσσα, πόσο χρόνο αφιερώνει σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεται, τι και πόσο συχνά αναζητεί ο χρήστης, με ποιους συνομιλεί, με ποια συχνότητα επικοινωνεί μαζί τους και πόσο χρόνο τους αφιερώνει, κοντολογίς γνωρίζει όλα τα δεδομένα που έχει συνολικά καταχωρίσει ο χρήστης.

Έτσι κάνουν όλες

«Επί της ουσίας αυτή η ιστοσελίδα δεν συνιστά κάτι το ιδιαίτερο ή το πρωτοποριακό», γράφει ο ρεπόρτερ της ιρλανδέζικης εφημερίδας. Το σάιτ δηλαδή δεν χρησιμοποίησε κάτι πρωτότυπο και καινοφανές για να παρακολουθήσει τη διαδικτυακή δραστηριότητα και το ιστορικό του Ιρλανδού ρεπόρερ, αφού αυτά ο Έμετ Ράιαν, όπως και κάθε χρήστης, τα αποκάλυπτε ασυνείδητα πλην συστηματικά σε κάθε ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκεπτόταν.

«Όλες οι ιστοσελίδες συλλέγουν στοιχεία για μας. Είναι πληροφορίες που δεν φανταζόμαστε και τις οποίες αποκαλύπτουμε ερήμην μας πολύ προτού αποφασίσουμε οι ίδιοι να εμπιστευθούμε στην ιστοσελίδα κάτι που μας χαρακτηρίζει», εξηγεί ο Ράιαν.

Για τους «πληροφορικάριους» που εργάζονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας τίποτε από αυτά δεν είναι καινούργιο. Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν και αποκαλύπτουν τα προγράμματα περιήγησης προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ένας ιστότοπος. Για να προσφέρει στον τελικό χρήστη καλύτερες υπηρεσίες.

Για «καλό σκοπό»

Η συλλογή λοιπόν προσωπικών στοιχείων των χρηστών γίνεται (θεωρητικά) για καλό σκοπό. Για να επιτυγχάνεται καλύτερα η στόχευση των πληροφοριών που επιλέγει να μάθει ο κάθε χρήστης. Το πρόβλημα είναι πόσο λίγο ο μέσος χρήστης συνειδητοποιεί την έκταση και το βάθος της έκθεσης της διαδικτυακής του δραστηριότητας. Και βέβαια το γεγονός ότι ενώ η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων βοηθά τους ιστότοπους να λειτουργούν καλύτερα και αποδοτικότερα, το ζήτημα είναι τι άλλο μπορεί να γίνει με αυτήν.

«Οι περισσότεροι από εμάς εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε το online απόρρητο με βάση τις πληροφορίες που παρέχουμε συνειδητά, όπως είναι το όνομά μας, η διεύθυνση του email μας, τα στοιχεία πληρωμής με πιστωτική κάρτα και τα συναφή. Όμως προτού καν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πολλά περισσότερα για μας έχουν ήδη αποκαλυφθεί στον ιστότοπο», γράφει ο ρεπόρτερ των «Irish Times».

«Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα που έχει γίνει viral, μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας εικόνας του ατόμου στο Διαδίκτυο. Ο συνδυασμός τους καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των προτύπων που έχει ο χρήστης και τα οποία τον χαρακτηρίζουν, τον εκφράζουν και τον αντιπροσωπεύουν», εξηγεί ο Ράιαν.

Οι κακόβουλοι

Υπάρχουν όμως και κακόβουλοι άνθρωποι. Αυτό που κάνει τη ζωή μας βολική στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βελτιωμένη παρακολούθηση και συλλογή των προσωπικών μας στοιχείων. Και επίσης για την παρακολούθηση των κινήσεων, των προτιμήσεων και των συμπεριφορών μας. «Το πιθανότερο είναι ότι το κατάστημα από το οποίο παραγγέλνετε μέσω Ίντερνετ τα ψώνια σας δεν έχει κακή πρόθεση, αλλά τα ίδια βασικά δεδομένα που συλλέγονται για σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακούς σκοπούς», σημειώνεται στην εφημερίδα.

Οι ρυθμίσεις γλώσσας βοηθούν τους χρήστες, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται η κατανοητή έκδοση μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, ας πούμε. Οι ρυθμίσεις τοποθεσίας είναι απαραίτητες ώστε οι εφαρμογές πλοήγησης να καθοδηγήσουν τον χρήστη προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης και τα δεδομένα της συσκευής μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια των επικοινωνιών σε τομείς όπως η ανίχνευση μιας απάτης.

Δυστυχώς, αυτά τα ίδια σημεία δεδομένων αυξάνουν την ιχνηλασιμότητα των χρηστών, καθιστώντας τους πιο ευάλωτους απέναντι σε δυνητικούς «εισβολείς». Είναι μια συμφωνία απορρήτου με την οποία η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών συμφωνεί δίχως να το πολυσκεφτεί. «Δημιουργείται έτσι ένα αρχείο δεδομένων. Όσο για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, μας έχουν ουσιαστικά εκπαιδεύσει να πιστεύουμε ότι η συγκατάθεση είναι μια βαρετή άσκηση ‘τικαρισμάτων’ σε τετραγωνάκια», σημειώνεται στο ρεπορτάζ.

Ωστόσο, «η πραγματικότητα είναι ότι δεν χρειάζεται καν να ‘τικάρουμε’ το τετραγωνάκι για να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα. Μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτικό, αλλά η ιστοσελίδα που βλέπουμε παρακολουθεί ανεπαισθήτως και καταγράφει κάθε μας κίνηση».

Χειραγωγήσεις

«Μια διαδικτυακή σελίδα ή ένας ιστότοπος είναι παράγοντες δίχως συναισθήματα. Μέρος της αξίας τους για τον χρήστη όταν συνδέεται στο online έγκειται στην κατανόηση των συνηθειών του και στις ανάλογες προσαρμογές που κάνει για να διευκολύνει τη ζωή του. Το θέμα είναι ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα σε όλα τα είδη εργαλείων ανάλυσης παντού. Και αν φτάσει σε λάθος ή σε απρόσεκτα χέρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση του χρήστη», γράφει ο Έμετ Ράιαν των «Irish Times».

«Η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων, λίγων κωδικών πρόσβασης, η αδιαφορία για τις φόρμες συγκατάθεσης για cookies, ο μη διαχωρισμός μιας επαγγελματικής από μια προσωπική περιήγηση στο Διαδίκτυο, είναι λάθη που μας καθιστούν πιο ευάλωτους και πιο προβλέψιμους απέναντι σε κάποιον χάκερ», καταλήγει ο ρεπόρτερ.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σύνταξη
«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Therians: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους - Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Σύνταξη
Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming - Είχαν ναζιστικά σύμβολα

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

