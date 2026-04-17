Dark Web: Το παράλληλο και ολοζώντανο Σκοτεινό Διαδίκτυο

Τα τεχνάσματα, οι ιδιαιτερότητες και οι κίνδυνοι του παράλληλου ιδιότυπου σύμπαντος του Dark Web

Μιχάλης Γελασάκης
Συνήθως το Σκοτεινό Διαδίκτυο συνοδεύεται από ειδήσεις για απάτη, κυβερνοεπιθέσεις, νεαρούς χάκερ, ανεξέλεγκτες αγορές κρυπτονομισμάτων, λαθρεμπόριο και εσχάτως από νέα που αφορούν τον εν εξελίξει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πρώτος πόλεμος κατά τον οποίο έγινε αναφορά σε αυτό το Δίκτυο ήταν εκείνος της Ουκρανίας. Πέρα από τις αναφορές για εμπόριο όπλων, υπήρξαν αναφορές από τη ρωσική πλευρά ότι γίνεται μέσω αυτού παράνομη διακίνηση ζωτικών οργάνων των νεκρών στρατιωτών.

Η πρόσβαση στο Dark Web προϋποθέτει ότι ο χρήστης θα μπει μέσα σε ένα κρυπτογραφημένο Δίκτυο

Το λεγόμενο Σκοτεινό Διαδίκτυο (Dark Web) είναι ένα παράλληλο ψηφιακό σύμπαν, τα αποτελέσματα του οποίου δεν είναι ορατά στις γνωστές μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λεγόμενο Surface Web.

Ενα «υπόστρωμα» του Surface Web είναι το λεγόμενο Deep Web, το οποίο περιλαμβάνει μη προσβάσιμο περιεχόμενο μέσω των γνωστών μηχανών αναζήτησης, όπως ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, εταιρικά δίκτυα και ακαδημαϊκά αρχεία. Το Dark Web είναι ένα μικρό τμήμα αυτού, που έχει όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το βασικότερο είναι ότι η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω ειδικών εργαλείων και πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την ανωνυμία. Οι διαχειριστές των σελίδων εκεί αλλά και οι χρήστες/επισκέπτες τους μπορούν να παραμείνουν μη ανιχνεύσιμοι. Οπως είναι επόμενο, αφού παρέχεται αυτή η δυνατότητα, στον σκοτεινό ψηφιακό κόσμο συναντιέται ένα μέρος του σκοτεινού αναλογικού κόσμου.

Δεν μπορεί να λειτουργήσει στις γνωστές μηχανές αναζήτησης, ούτε λειτουργεί στα επίσης γνωστά προγράμματα περιήγησης, όπως Chrome, Safari, Firefox, Opera κ.λπ. Για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό, πρέπει να μπει μέσα σε ένα κρυπτογραφημένο Δίκτυο. Σενάρια μέχρι πρότινος κινηματογραφικών ταινιών εκεί μέσα γίνονται απλά πραγματικότητα. Σχεδιασμός επιθέσεων, απαγωγές ανθρώπων, λαθρεμπόριο κάθε είδους, εκβιασμοί κι ένα σωρό άλλες παράνομες δραστηριότητες βρίσκουν πεδίον (ανώνυμης) δόξης λαμπρόν.

Ο browser Tor

Η είσοδος στον σκοτεινό αυτό κόσμο, που κινείται στη σκιά της γενικευμένης χρήσης, γίνεται με ένα πρόγραμμα περιήγησης που ονομάζεται Τor και για την εγκατάστασή του απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τor αρχικά δημιουργήθηκε για την ασφάλεια και την προστασία της ψηφιακής επικοινωνίας. Με την εγκατάσταση του Τor, ακόμα και για όσους έχουν καλή κι εξειδικευμένη γνώση, αυτός ο ψηφιακός χώρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Τι κάνει όμως ο Tor; Κάθε επίσκεψη σελίδας μέσω αυτού «μπερδεύεται» μέσα σε ένα αχανές Δίκτυο κόμβων, κρυπτογραφώντας κάθε κίνηση της διαδρομής, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, πριν από το άνοιγμα του Tor, συνίσταται από τους ειδικούς ειδικό λογισμικό VPN (Virtual Private Network).

Οι ιστοσελίδες .onion

Η μορφή των σελίδων στη σκοτεινή πλευρά του Διαδικτύου δεν είναι όπως αυτών που ξέρουμε με τις γνωστές καταλήξεις – .gr, .com, .eu, .net κ.λπ.

Οι καταλήξεις των σελίδων, οι οποίες δεν είναι ορατές στις μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά, έχουν κατάληξη .onion και ανοίγουν μόνο μέσω του Tor.

eBay του υποκόσμου

Μία από τις διασημότερες περιπτώσεις εκμετάλλευσης μέσω του Σκοτεινού Διαδικτύου και από τις πρώτες που απασχόλησαν την επικαιρότητα, στρέφοντας τα βλέμματα στο Dark Web, έρχεται ήδη από το 2013 και ακούει στο όνομα Silk Road ή αλλιώς το eBay του υποκόσμου. Από εκεί γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, παράνομων εμπορευμάτων, μέχρι και παροχή υπηρεσιών εκτελέσεων!

Ο αμερικανός διαχειριστής του, ονόματι Ross William Ulbricht, είχε έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη διαχείρισή του και οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του, δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της πλατφόρμας. Μια άλλη αντίστοιχη μεγάλη υπόθεση αφορούσε τον ιστότοπο Wall Street Market, που κατάφερε να εντοπίσει και να κλείσει η γερμανική αστυνομία το 2019.

Aνωνυμία

Αν στον αναλογικό κόσμο μιλάμε κατά καιρούς για «μαύρη» αγορά, όταν μιλάμε για το Dark Web, είναι σαν να κάνουμε λόγο για το μεγαλύτερο «μαύρο» παζάρι του κόσμου.

Ωστόσο, η ανωνυμία εκεί είναι πρωτίστως για την ασφάλεια του χρήστη κατά την περιήγηση. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και τα κακόβουλα λογισμικά συνδεδεμένα με την «καθημερινότητά» του. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι ειδικοί θεωρούν απαγορευτική τη χρήση σε αυτό προσωπικών κωδικών για λογαριασμούς, υπηρεσίες, social media κ.λπ

Από την άλλη, η ανωνυμία μπορεί να προσφέρει απόλυτη ελευθερία έκφρασης, κάτι που φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους χρήσης, πέρα από τα κάθε είδους κυκλώματα, ειδικά από χρήστες που βρίσκονται σε χώρες όπου φοβούνται ακόμα και για τη ζωή τους αν μιλήσουν επωνύμως δημόσια.

Οπως και να έχει, η χρήση του δεν συνίσταται από κανέναν που γνωρίζει καλά τα διαδικτυακά κατατόπια. Η χρήση του από ανίδεους ή μη προσεκτικούς χρήστες, ακόμα και από απλή περιέργεια, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές περιπέτειες, αφού το περιεχόμενο πολλών σελίδων του είναι από ελεγχόμενο μέχρι παράνομο και ο εντοπισμός του από τις Αρχές μπορεί να σε στείλει στα δικαστήρια.

