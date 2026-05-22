Ο Pac-Man έγινε 46 ετών – Η ιστορία του δημοφιλούς videogame
Τεχνολογία 22 Μαΐου 2026, 10:04

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών – Η ιστορία του δημοφιλούς videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στις 22 Μαΐου του 1980, σε μια αίθουσα arcade στην πολύβουη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, έκανε την εμφάνισή του ένα παιχνίδι που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Κανείς τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια μικρή κίτρινη φιγούρα, που περιπλανιόταν σε έναν λαβύρινθο κυνηγώντας κουκκίδες και αποφεύγοντας φαντάσματα, θα εξελισσόταν σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Το «Pac-Man» δεν έγινε απλώς το πιο επιτυχημένο arcade παιχνίδι όλων των εποχών· άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τα βιντεοπαιχνίδια.

Την εποχή εκείνη, η βιομηχανία των videogames βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στη δράση και τη βία. Τα περισσότερα παιχνίδια ζητούσαν από τους παίκτες να καταστρέψουν διαστημόπλοια ή να εξοντώσουν εξωγήινους. Οι αίθουσες arcade θεωρούνταν σκοτεινοί χώροι, γεμάτοι κυρίως με νεαρούς άνδρες. Ο νεαρός Ιάπωνας σχεδιαστής παιχνιδιών Τόρου Ιβατάνι, που εργαζόταν στη Namco, ήθελε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό: ένα παιχνίδι φιλικό, προσιτό και διασκεδαστικό για όλους, ακόμη και για γυναίκες και ζευγάρια.

Ο Ιβατάνι ήταν μόλις 25 ετών και δεν είχε μεγάλη εμπειρία στα videogames. Προτιμούσε να σχεδιάζει μηχανικά παιχνίδια και φλίπερ, ενώ ο πρώτος του τίτλος, το «Gee Bee» του 1978, δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, η επιθυμία του να ξεφύγει από τα βίαια πρότυπα της εποχής τον οδήγησε σε μια πρωτότυπη ιδέα. Αναζητώντας ένα θέμα που να αφορά όλους τους ανθρώπους, κατέληξε στο φαγητό. Η πράξη του «τρώω» –ή «taberu» στα ιαπωνικά– έγινε η κεντρική έμπνευση για το παιχνίδι.

Η πίτσα ως η απόλυτη έμπνευση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα για τη μορφή του Pac-Man γεννήθηκε όταν πήρε ένα κομμάτι πίτσας από ένα κουτί, όπως είχε πει παλιότερα σε συνέντευξη του στο CNN.

Το σχήμα που έμεινε του θύμισε έναν χαρακτήρα με ανοιχτό στόμα. Έτσι δημιουργήθηκε η εμβληματική φιγούρα του παιχνιδιού. Αρχικά το παιχνίδι ονομαζόταν «PuckMan», από τη φράση «paku paku», που μιμείται τον ήχο κάποιου που μασουλάει.

Όταν όμως το παιχνίδι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Midway φοβήθηκε ότι οι παίκτες θα άλλαζαν το γράμμα «P» σε «F» πάνω στις arcade καμπίνες. Έτσι, το όνομα μετατράπηκε σε «Pac-Man», όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η επιτυχία του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Από το 1981 έως το 1987 πουλήθηκαν σχεδόν 300.000 arcade μηχανήματα παγκοσμίως. Όμως η σημασία του Pac-Man δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Το παιχνίδι εισήγαγε καινοτομίες που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες.

Περιλάμβανε το πρώτο «power-up», τα μεγάλα χάπια που έκαναν τα φαντάσματα ευάλωτα, καθώς και τις πρώτες μικρές animated σκηνές ανάμεσα στα επίπεδα. Επιπλέον, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που διέθεταν έναν ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο πρωταγωνιστή.

Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του. Μέχρι τότε, οι περισσότεροι τίτλοι δεν είχαν χαρακτήρες με προσωπικότητα. Ο Pac-Man όμως έγινε μια πραγματική μασκότ της ποπ κουλτούρας.

Τα πολύχρωμα φαντάσματα – ο Μπλίνκι, ο Πίνκι, ο Ίνκι και ο Κλάιντ – είχαν διαφορετική συμπεριφορά και στρατηγική, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση «ζωντανής» πρόκλησης. Ο Ιβατάνι πέρασε μήνες προγραμματίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη τους, ώστε να κυνηγούν τον παίκτη χωρίς να τον κάνουν να αισθάνεται ότι το παιχνίδι είναι άδικο ή υπερβολικά αγχωτικό.

Η αισθητική του παιχνιδιού επίσης ξεχώριζε. Τα φαντάσματα δεν ήταν τρομακτικά αλλά χαριτωμένα, επηρεασμένα από ιαπωνικά manga και τον «Κάσπερ το φαντασματάκι». Ο ίδιος ο Ιβατάνι είχε δηλώσει ότι η σχέση ανάμεσα στον Pac-Man και τα φαντάσματα θύμιζε περισσότερο το «Tom & Jerry» παρά μια πραγματική σύγκρουση καλού και κακού. Αυτή η παιχνιδιάρικη προσέγγιση έκανε το παιχνίδι προσιτό σε κάθε ηλικία.

Η απατηλή απλότητα του Pac-Man το έκανε θρύλο

Η απλότητα υπήρξε ένα ακόμη μυστικό της επιτυχίας του. Το Pac-Man χρησιμοποιούσε μόνο ένα joystick και κανένα κουμπί, όμως η δυσκολία του ήταν μεγάλη. Χρειάστηκαν σχεδόν είκοσι χρόνια μέχρι κάποιος να πετύχει το τέλειο παιχνίδι.

Το 1999, ο Μπίλι Μίτσελ έγινε ο πρώτος παίκτης που ολοκλήρωσε το Pac-Man χωρίς να χάσει ζωή και συγκεντρώνοντας το μέγιστο δυνατό σκορ: 3.333.360 πόντους. Για να το πετύχει, χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες απόλυτης συγκέντρωσης.

Το παιχνίδι τελείωνε ουσιαστικά στο περίφημο επίπεδο 256, όταν η μνήμη του συστήματος αδυνατούσε να εμφανίσει σωστά τον λαβύρινθο και η μισή οθόνη γέμιζε με παραμορφωμένα σύμβολα. Οι δημιουργοί δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι κάποιος θα έφτανε τόσο μακριά.

Η κληρονομιά του Pac-Man παραμένει τεράστια μέχρι σήμερα. Άνοιξε τον δρόμο για παιχνίδια με πιο έντονη προσωπικότητα και αφήγηση, όπως το «Donkey Kong», ενώ απέδειξε ότι τα videogames δεν χρειάζεται να βασίζονται στη βία για να είναι επιτυχημένα. Το 2012, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης πρόσθεσε το Pac-Man στη μόνιμη συλλογή του, αναγνωρίζοντάς το ως σημαντικό έργο design και πολιτισμού.

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, το Pac-Man εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Ιβατάνι, το παιχνίδι μοιάζει με ένα αγαπημένο τραγούδι που όλοι γνωρίζουν, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εποχής.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Ο general manger της Φενέρμπαχτσε Νταν Γιασέρ δήλωσε ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

