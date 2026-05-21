science
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
science

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ
Περιβάλλον 21 Μαΐου 2026, 14:42

Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ

Τέλος στα αιολικά πάνω από 1.200 μέτρα υψόμετρο -Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα - Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα όρια της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα επαναχαράσσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έως τις 24 Ιουνίου.

Η πρόταση σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση σε σχέση με τη φιλοσοφία του ισχύοντος πλαισίου, καθώς επιχειρεί να εισαγάγει αυστηρότερα φίλτρα προστασίας για ευαίσθητες περιοχές, γεγονός που αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το πού τελειώνει η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια και πού αρχίζει η υποχρέωση προστασίας του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Στην πράξη μπαίνει «φρένο» σε νέα αιολικά πάρκα στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του υπό διαβούλευση πλαισίου, οι νέοι περιορισμοί δεν θα αφορούν υφιστάμενα ή ώριμα έργα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, επιχειρώντας έτσι να αποφευχθεί αιφνιδιασμός της αγοράς και νομικές εμπλοκές.

Τα 15 νησιά όπου μένει ανοιχτή η πόρτα για αιολικά

Το νέο πλαίσιο χαράσσει τέσσερις σαφείς “κόκκινες” γραμμές για την ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων, με την πρώτη να αφορά τον νησιωτικό χώρο. Στην πράξη, μπαίνει «φρένο» σε νέα αιολικά πάρκα στα μικρά νησιά της χώρας, κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων (τ.χλμ. ), περιορίζοντας τον διαθέσιμο… χάρτη επενδύσεων και αφήνοντας ανοιχτό πεδίο ανάπτυξης σε δεκαπέντε μεγάλα νησιά.

Αυτό σημαίνει ότι νέες ανεμογεννήτριες θα μπορούν να εγκατασταθούν μόνο στην Άνδρο, τη Ζάκυνθο, τη Θάσο, την Κάρπαθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Λήμνο, τη Νάξο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κρήτη και την Εύβοια.

Το στενό παράθυρο εξαιρέσεων στα μικρά νησιά

Για τα νησιά με έκταση μικρότερη των 300 τ.χλμ., το πλαίσιο αφήνει ένα στενό «παράθυρο» εξαιρέσεων. Αιολικά έργα θα επιτρέπονται μόνο όταν εξυπηρετούν αποκλειστικά δημόσιες υποδομές —όπως μονάδες αφαλάτωσης— ή όταν κρίνονται απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, τίθεται και σαφές όριο χωρικής επιβάρυνσης. Στις Περιοχές Καταλληλότητας του νησιωτικού χώρου, η ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους, τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης κάθε δημοτικής ενότητας.

Εκτός χάρτη οι κορυφογραμμές

Ένας ακόμη περιορισμός αφορά στο υψόμετρο καθώς το νέο πλαίσιο αποκλείει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές άνω των 1.200 μέτρων. Πρόκειται για μια πρόβλεψη που πρακτικά απομακρύνει την ανάπτυξη αιολικών από ορεινούς όγκους και κορυφογραμμές, περιορίζοντας το αποτύπωμα των έργων σε περιοχές που συχνά προκαλούσαν έντονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Νέο φίλτρο καταλληλότητας

Ταυτόχρονα, εισάγεται ένα πιο αυστηρό «φίλτρο» καταλληλότητας για τη χωροθέτηση αιολικών. Ως Περιοχές Καταλληλότητας — σε αυτές εντάσσονται και οι λεγόμενες περιοχές επιτάχυνσης με πιο ευέλικτους αδειοδοτικούς όρους— ορίζονται οι δημοτικές ενότητες που διαθέτουν σημαντικό αιολικό δυναμικό, άνω των 4 μέτρων ανά δευτερόλεπτο κατά μέσο όρο στο σύνολο της έκτασής τους.

Μόνο εντός αυτών των περιοχών θα επιτρέπεται η ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, ρύθμιση που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αφήνει εκτός σχεδόν τη μισή επικράτεια της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της ομάδας του υφυπουργού Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, πολλές από αυτές τις περιοχές δεν συγκέντρωναν έτσι κι αλλιώς ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Διευρύνεται η «ομπρέλα» Natura

Η «ομπρέλα» περιορισμών επεκτείνεται και στις προστατευόμενες περιοχές. Η απαγόρευση για νέα αιολικά δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους πυρήνες των περιοχών Natura, των εθνικών δρυμών ή των κηρυγμένων μνημείων της φύσης, αλλά αγγίζει και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura, διευρύνοντας το πεδίο προστασίας για ευαίσθητα οικοσυστήματα και μεταναστευτικά περάσματα της ορνιθοπανίδας.

Τα ηλιακά πάρκα αποκλείονται οριζόντια από το σύνολο των ζωνών Natura

Παρ’ όλα αυτά, αφήνεται μια περιορισμένη δίοδος. Ανεμογεννήτριες θα μπορούν να χωροθετούνται σε ΖΕΠ εφόσον αυτό επιτρέπεται σωρευτικά από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το αιολικό δυναμικό της περιοχής υπερβαίνει τα 7,5 m/sec, βάσει του αιολικού χάρτη της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Άλλωστε, όπως τόνισε χθες ο κ. Τσάφος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στις ΖΕΠ «ένα στα τρία έργα» απορριπτόταν ήδη στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ειδική μελέτη ακόμη και εκτός Natura

Μία ακόμη πρόβλεψη του νέου πλαισίου αφορά την προστασία της ορνιθοπανίδας ακόμη και πέρα από τα όρια των θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών. Έτσι, ακόμη και όταν η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων γίνεται εκτός του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, εφόσον στην περιοχή εντοπίζεται Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ), ο φάκελος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένη μελέτη, αντίστοιχη με τα πρότυπα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, με επίκεντρο τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα.

«Ταβάνι» στη συγκέντρωση ανεμογεννητριών

Παράλληλα, το νέο χωροταξικό επιχειρεί να βάλει «ταβάνι» στη συγκέντρωση αιολικών εγκαταστάσεων, εισάγοντας ανώτατα όρια κάλυψης εδάφους που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα κάθε περιοχής στον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα, το ποσοστό κάλυψης από αιολικά έργα δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 8% στις περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας, το 5% στις περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας και το 4% σε ευαίσθητες δημοτικές ενότητες, όπως η Μονεμβασιά, η Αράχωβα, το Καρπενήσι και η Κάρυστος.

Τα όρια αυτά θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των τοπικών δήμων, μέσω του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού ή των πολεοδομικών σχεδίων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστεί η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών και να επιτευχθεί μια πιο ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή, με βάση τις αντοχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Στον αντίποδα, το νέο πλαίσιο κλείνει οριστικά την πόρτα σε νέες ανεμογεννήτριες στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αιολικά στη θάλασσα με όρους και ζώνες αποκλεισμού

Στον θαλάσσιο χώρο το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών έργων σε όλες τις περιοχές που διαθέτουν αιολικό δυναμικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε θεσμοθετημένες ζώνες αποκλεισμού ή ειδικά καθεστώτα απαγόρευσης.

Ως τέτοιες ζώνες ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα θαλάσσια και υποθαλάσσια πάρκα, περιοχές με ενάλιες αρχαιότητες ή προστατευμένα ναυάγια, περιοχές υδατοκαλλιεργειών (με εξαίρεση τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών -ΠΟΑΥ), στενοί κλειστοί κόλποι, γραμμές ναυσιπλοΐας, καταδυτικά πάρκα, ζώνες αγκυροβολίας, καθώς και στρατιωτικές ή εθνικής ασφάλειας περιοχές. Επιπλέον, αποκλείονται περιοχές όπου διέρχονται κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, όπως καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Τέλος, τίθεται ως βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση της διασύνδεσης των έργων με το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ή τα δίκτυα των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

«Φρένο» σε φωτοβολταϊκά εντός Natura και δασικών εκτάσεων

Ακόμη πιο περιοριστική εμφανίζεται η νέα προσέγγιση για τα φωτοβολταϊκά, με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο να τα κρατά εκτός τόσο των προστατευόμενων περιοχών Natura όσο και των δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, τα ηλιακά πάρκα αποκλείονται οριζόντια από το σύνολο των ζωνών Natura, συμπεριλαμβανομένων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας Ραμσάρ, με μοναδική εξαίρεση τις τεχνητές λίμνες.

Παράλληλα, πέρα από τα δάση —όπου η εγκατάσταση απαγορεύεται ήδη— εισάγεται πλέον σαφής περιορισμός και για τις δασικές εκτάσεις, περιορίζοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές χωροθέτησης.

Πλαφόν 1,5% ανά Περιφερειακή Ενότητα

Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ επιχειρεί να ελέγξει και τη γεωγραφική «πυκνότητα» ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων. Η εδαφική κάλυψη από νέες εγκαταστάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% της συνολικής έκτασης, ενώ στο ποσοστό αυτό θα συνυπολογίζονται ακόμη και έργα που βρίσκονται σε αρχικό αδειοδοτικό στάδιο, δηλαδή διαθέτουν Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Ειδικών Έργων. Στον νησιωτικό χώρο —με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια, το πλαίσιο δίνει σαφή προτεραιότητα σε μικρές εγκαταστάσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη μεγάλη κλίμακα ανάπτυξης.

Όρια στην οπτική όχληση

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για την οπτική επιβάρυνση του τοπίου από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα. Εγκαταστάσεις άνω των 100 MW προτείνεται να τοποθετούνται σε απόσταση από κατοικίες και οικισμούς, αποφεύγοντας να κυριαρχούν οπτικά στο περιβάλλον. Όταν αναπτύσσονται σε απόσταση έως 1,5 χιλιομέτρου από οικισμό, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν περισσότερο από το μισό οπτικό πεδίο ενός παρατηρητή, ενώ σε μεγαλύτερες αποστάσεις το όριο γίνεται αυστηρότερο, περιορίζοντας την οπτική κάλυψη περίπου στο ένα τρίτο του ορίζοντα.

Μπαταρίες με χωροταξικούς κανόνες

Η χωροθέτηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, θα γίνεται με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά κριτήρια. Όταν οι μονάδες αποθήκευσης συνδυάζονται με έργα ΑΠΕ, θα ισχύουν οι κανόνες χωροθέτησης των αντίστοιχων έργων και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι. Προτεραιότητα δίνεται στην εγκατάστασή τους σε οργανωμένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και χονδρεμπορίου, ενώ πρέπει να τηρούνται ελάχιστες αποστάσεις από γειτονικές χρήσεις γης και υποδομές.

Επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε προστατευόμενες περιοχές, δάση ή γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας μόνο υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιοχές Natura, οι περιβαλλοντικές μελέτες θα λαμβάνουν υπόψη και σημαντικές περιοχές για την προστασία των πτηνών.

Μεταβατική ασπίδα για τα ώριμα έργα

Το προτεινόμενο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό έργων που έχουν ήδη προχωρήσει αδειοδοτικά ούτε επηρεάζει εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία. Οι μονάδες ΑΠΕ που λειτουργούν σήμερα διατηρούνται ανεξαρτήτως των νέων κατευθύνσεων χωροθέτησης, έως τη λήξη ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους.

Έργα που έχουν ήδη εξασφαλίσει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ή διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) θα συνεχίσουν να προχωρούν με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, χωρίς να επηρεάζονται από τους νέους κανόνες.

Όπως προβλέπει το σχέδιο για τις ΑΠΕ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το ίδιο θα ισχύσει και για φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και έλαβαν έγκριση τυπικής πληρότητας έως χθες (20 Μαΐου 2026). Αυτοί θα συνεχίσουν να αξιολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση ή μη ΑΕΠΟ.

Ποια έργα περνούν στο νέο καθεστώς

Στην πράξη, εκτός «μεταβατικής προστασίας» μένουν κυρίως τα έργα που έχουν εξασφαλίσει μόνο Βεβαίωση Παραγωγού από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες χωροταξικές απαιτήσεις.

Με άλλα λόγια, από το σημερινό pipeline έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 110 GW, σχεδόν τα 78 GW θα συνεχίσουν υπό το σημερινό πλαίσιο (περίπου 18 GW αφορούν έργα σε λειτουργία, 15 GW διαθέτουν εγκεκριμένους όρους σύνδεσης και άλλα 45 GW έχουν εξασφαλίσει ΑΕΠΟ).

Αντίθετα, περίπου 32 GW έργων ΑΠΕ θα υπαχθούν στους κανόνες του νέου σχεδιασμού, εκ των οποίων περίπου τα 20 GW είναι φωτοβολταϊκά και τα υπόλοιπα αιολικά έργα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Economy
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

inWellness
inTown
Stream science
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Σύνταξη
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Σύνταξη
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Σύνταξη
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύνταξη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies