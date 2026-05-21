Μετά από ένα χρόνο με μικρότερες σε μέγεθος μπάρες σοκολάτες, επιπλέον γκοφρέτες και εναλλακτικά προϊόντα σοκολάτας, τουλάχιστον ένας μεγάλος παραγωγός σοκολάτας επαναφέρει το κακάο — και άλλοι ενδέχεται να ακολουθήσουν το παράδειγμά του — καθώς η πτώση των τιμών των κόκκων κακάο μετά από μια διετία διαρκούς ανόδου τους, καθιστά το παραδοσιακό γλύκισμα πιο κερδοφόρο.

Η αλλαγή αυτή — που οφείλεται στην πτώση κατά σχεδόν 70% των μελλοντικών συμβολαίων κακάου από τα ρεκόρ του τέλους του 2024 — υπόσχεται χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, ανάκαμψη της ζήτησης για τους καλλιεργητές κακάου και μερική απομάκρυνση από τα υποκατάστατα σοκολάτας που περιέχουν πολύ λίγο κακάο για να θεωρηθούν σοκολάτα.

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων Hershey ανακοίνωσε τα σχέδιά του να αυξήσει την περιεκτικότητα σε κακάο στα υποκατάστατα σοκολάτας που παράγει, τα οποία αποκαλεί «σοκολατένια γλυκά».

Αφού ο εγγονός του ιδρυτή της Reese’s επέκρινε την Hershey για την αναδιαμόρφωση ορισμένων εμβληματικών προϊόντων της Reese’s σε σοκολατένια γλυκά, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από το επόμενο έτος, όλα τα προϊόντα της Hershey’s και της Reese’s θα επιστρέψουν στις αρχικές τους συνταγές.

Άλλες εταιρείες πιθανότατα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της, σύμφωνα με συμμετέχοντες στον κλάδο και ειδικούς όπως ο ανεξάρτητος σύμβουλος Roger Bradshaw. «Είναι απολύτως λογικό να επιστρέψουμε στην πραγματική σοκολάτα με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών του κακάου», δήλωσε.

Η εταιρεία παραγωγής σνακ Mondelez δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με τις συνταγές σοκολάτας της, ⁠ενώ η Nestle δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. H Ferrero δήλωσε ότι οι συνταγές της δεν επηρεάζονται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών, αλλά δεν σχολίασε τις αλλαγές στη χρήση κακάου.

Πτώση των τιμών κακάο

Αφού οι τιμές του κακάου σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 12.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο το 2024, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ασθενειών, οι παραγωγοί σοκολάτας άρχισαν να μειώνουν το μέγεθος των προϊόντων τους, να προσθέτουν περισσότερες γκοφρέτες, φρούτα και ξηρούς καρπούς και να εισάγουν εναλλακτικά προϊόντα σοκολάτας.

Επίσης, μείωσαν τα αποθέματα κακάου, αύξησαν τις τιμές και ενέτειναν τις επενδύσεις σε προϊόντα όπως το ChoViva, ένα υποκατάστατο σοκολάτας χωρίς κακάο που παρασκευάζεται από ηλιόσπορους και βρώμη. Το προϊόν, που αναπτύχθηκε από τη γερμανική νεοφυή επιχείρηση Planet A Foods, πωλείται μέσω της συνεργασίας της με την Barry Callebaut, τον μεγαλύτερο παραγωγό σοκολάτας και μεταποιητή κακάου στον κόσμο.

Αυτό προκάλεσε απότομη πτώση στη ζήτηση κακάου, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, οδήγησε σε πτώση κατά 70% στις τιμές των κακαοφρούτων σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα τέλη του 2024.

Η ζήτηση θα μπορούσε να φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών κατά τους 12 μήνες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Steve Wateridge, έμπειρος αναλυτής και κορυφαίος παγκόσμιος εμπειρογνώμονας στον τομέα του κακάου. Η πτώση των τιμών του κακάου θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγήσει σε ανάκαμψη της ζήτησης από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, πρόσθεσε.

«Οι παράγοντες που μας οδήγησαν σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα τιμών είναι πιθανό να εξαλειφθούν», δήλωσε ο Wateridge.

Αυξημένη ζήτηση για κακάο

Μπορεί να χρειαστούν περίπου 10 μήνες για να μεταφερθούν οι μεταβολές στις τιμές του κακάου στις λιανικές τιμές της σοκολάτας, επειδή οι παραγωγοί σοκολάτας αντισταθμίζουν τον κίνδυνο ή κλειδώνουν τις τιμές αγοράς μήνες νωρίτερα και διατηρούν μεγάλα αποθέματα.

Ως εκ τούτου, τα σούπερ μάρκετ και άλλοι αγοραστές ασκούν πίεση στους παραγωγούς σοκολάτας να μειώσουν τις τιμές από τα μέσα του 2025 περίπου. Ορισμένοι έχουν υποκύψει.

Η Mondelez ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε μειώσει ορισμένες τιμές σοκολάτας στην Ευρώπη και ότι άρχιζε να παρατηρεί αύξηση του όγκου των πωλήσεων.

Η Barry Callebaut —τα συστατικά της οποίας χρησιμοποιούνται στο ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής σοκολάτας— αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων μεταξύ 1% και 5% κατά το εξάμηνο που λήγει τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας.

Η εταιρεία, η οποία προμηθεύει σοκολάτα για τις μπάρες Kit Kat της Nestle και για την The Magnum Ice Cream Company, αναφέρει ότι με τις τρέχουσες τιμές του κακάου, η παραγωγή σοκολάτας μπορεί να είναι φθηνότερη από την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων με γεύση σοκολάτας που χρησιμοποιούν φυτικά λίπη αντί για βούτυρο κακάου.

Αυτό σημαίνει ότι «ορισμένοι πελάτες επιστρέφουν στη σοκολάτα», δήλωσε τον Απρίλιο ο Διευθύνων Σύμβουλος Hein Schumacher, χωρίς να κατονομάσει τις εταιρείες που εμπλέκονται.

Υπάρχουν επίσης νομοθετικές κινήσεις που οδηγούν στην επιστροφή στο κακάο σε ορισμένες περιοχές.

Στη Βραζιλία, την έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε κατά κεφαλήν κατανάλωση σοκολάτας, υπογράφηκε νόμος νωρίτερα αυτό το μήνα ο οποίος απαιτεί όλα τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «μαύρη σοκολάτα» να περιέχουν τουλάχιστον 35% στερεό κακάο.

Η κίνηση αυτή φέρνει τη Βραζιλία πιο κοντά σε αγορές όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, καθώς καθιστά αυστηρότερες τις απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε κακάο.

Αργή επιστροφή

Μια στροφή προς την πιο παραδοσιακή σοκολάτα θα αποτελούσε καλή είδηση για τους σχεδόν 2 εκατομμύρια φτωχούς καλλιεργητές κακάου στις κορυφαίες χώρες παραγωγής, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, καθώς αποτελεί καλό οιωνό για τη ζήτηση κακάου και τις τιμές των καρπών.

Ωστόσο, πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουν οι όγκοι στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από την άνοδο των τιμών.

«Πιστεύω ότι θα χρειαστούν 2,5 χρόνια για να επιστρέψουμε στο σημείο όπου βρισκόμασταν πριν από το 2023/24» όσον αφορά τη ζήτηση, δήλωσε μια έμπειρη σύμβουλος κακάου και πρώην έμπορος, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Αυτό οφείλεται σε τάσεις που, αν και οριακές, αθροίζονται συλλογικά, ανέφερε. Αυτές περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η Γενιά Ζ είναι πιο ανοιχτή σε καινοτομίες όπως η σοκολάτα χωρίς κακάο, καθώς και τον αντίκτυπο των φαρμάκων απώλειας βάρους στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων.

Ωστόσο, καθώς οι παραγωγοί σοκολάτας φοβούνται ότι οι τιμές του κακάου θα αυξηθούν ξανά, ορισμένες εναλλακτικές λύσεις είναι πιθανό να παραμείνουν.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα παραμένουν κερδοφόρα στο τμήμα της μαζικής αγοράς, σημείωσε ο Jean-Philippe Bertschy, αναλυτής της Vontobel.