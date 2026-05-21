Γιασικεβίτσιους: «Ο Μπαρτζώκας έχει καλό σερί στο ΟΑΚΑ, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά»
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων για την μάχη με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague.
- Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία
- Δύο παιδιά 3 και 5 ετών από τη Γαλλία βρέθηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία - «Ήταν φοβισμένα»
- Πού επιτρέπονται και πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες με το νέο χωροταξικό ΑΠΕ
- Οι τιμές στο κακάο καταρρέουν και η πραγματική σοκολάτα… επιστρέφει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το Final Four γενικότερα που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ και τόνισε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ένας προπονητής που έχει ένα πολύ καλό σερί στο συγκεκριμένο γήπεδο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να στηριχθούμε στην άμυνά μας, όταν δεν μπορείς να σκοράρεις είναι αυτό που μένει. Είναι η βάση όλων όσων θες να κάνεις και στην πορεία βελτιωθήκαμε επιθετικά υπογράφοντας κάποιους σημαντικούς παίκτες.
Ελπίζουμε να καταφέρουμε να το δείξουμε στο παρκέ στον ημιτελικό.
Ο Μπαρτζώκας έχει εκπληκτικό σερί στο ΟΑΚΑ. Οι γραμμές είναι ίδιες σε όλα τα γήπεδα. Το ΟΑΚΑ θα έχει άλλη αίσθηση αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία»
- ΑΕΚ: Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ με κλείσιμο θυρών
- Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
- Διαιτησία: Η πίεση στους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο, Τζήλο για το VAR
- Δημοψήφισμα στην Ντεπορτίβο για το όνομα της ομάδας
- Ντε Κολό: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν φέτος»
- Μαρτίνεθ: «Περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση»
- Παπανικολάου: «Εύχομαι να έχω την ευκαιρία να πάρω το τρόπαιο ακόμα μια φορά»
- Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις