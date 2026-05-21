Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Χθες, ο κ. Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ‘ήρεμων νερών’, ενώ ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού, ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη δήλωση Δένδια στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ο οποίος είπε πως δεν ανήκει σε αυτούς «που έχουν ποιστέψει το αφήγημα των ‘ήρεμων νερών’».

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, σημείωσε πως «φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική. Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού – υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική», για να προσθέσει πως «όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο των χθεσινών (20/5) εξελίξεων με την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και τις επιθέσεις της κυβέρνησης στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως επισήμανε, σχολιάζοντας δηλώσεις του Μάκη Βορίδη σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator, «πρώτη φορά έκανε δριμεία κριτική στη Δικαιοσύνη. Είπε ότι έπρεπε να τον καλέσει η εισαγγελέας ως θύμα του Predator και δεν τον κάλεσε ποτέ, γι’ αυτό λέει ότι δεν πήγε. Άρα, έχουμε έναν κορυφαίο υπουργό να λέει ότι, κατά τη γνώμη του, στην προδικασία, δεν έγινε όλα σωστά όπως θα έπρεπε».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Βορίδης είπε στην ουσία ‘γιατί να πάω να κάνω μήνυση κατ’ αγνώστων; Οι μηνύσεις κατ’ αγνώστων μπαίνουν στο αρχείο’. Όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατ’ αγνώστων μήνυση έκανε και καταδικάστηκαν τελικά οι τέσσερις ιδιώτες», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «αυτό που λέει ο υπουργός είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όσοι κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ γνωρίζουν ότι το να λέει κανείς ‘δεν κάνω μηνύσεις κατ’ αγνώστων’, είναι στην ουσία μια πρόσκληση στο να αποδεχόμαστε την ανομία».

«Το αφήγημα της κυβέρνησης κατέρρευσε παταγωδώς με την κατάθεση Δεμίρη»

Ως προς την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ για τις υποκλοπές, υπογράμμισε πως «επί τέσσερα χρόνια μας έλεγαν ότι ‘έπρεπε να πάει ο Ανδρουλάκης στην ΕΥΠ να ενημερωθεί στο αυτί’. Και τι έκανε ο Ανδρουλάκης; Είπε ‘εγώ πάω στη Δικαιοσύνη και θέλω δημόσια, εγγράφως, να ενημερωθώ’. Τι είπε χθες ο διοικητής της ΕΥΠ; Ότι ‘και να ερχόταν, εγώ δεν έχω βρει στην ΕΥΠ έγγραφο με την αίτηση που έχει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσω’. Είπε δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλήρης φάκελος. Το αφήγημα της κυβέρνησης κατέρρευσε χθες παταγωδώς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολιάζοντας τη διαρροή της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τη στάση της κυβέρνησης να πετάξει «τη μπάλα στην εξέδρα», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «το 2022, έψαξα και βρήκα κυβερνητικές πηγές που διέρρεαν την τότε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά τότε μάλλον τους άρεσε να διαρρέουν, γιατί είχε πει ο κ. Ρουμπάτης ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσιόρλας. Τότε βόλευε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι ‘όλοι παρακολουθούν’, και τότε το διέρρεε η ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει: «Προχθές, υπήρχε δημοσίευμα που αναφέρεται σε επιστολή ενημέρωσης του υπουργού Άμυνας στον πρωθυπουργό για το ουκρανικό drone. Είναι διαβαθμισμένο το έγγραφο; Αυτό δεν είναι διαρροή;».