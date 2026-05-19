Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Τσουκαλάς: «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει» – Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 17:35

«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Για τον πρωθυπουργό, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι αυτή που αποτύπωνε το παλιό τραγούδι της Ελίνας Κωνσταντοπούλου, ‘όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει’. Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον πρωθυπουργό, είτε είναι εκεί είτε δεν είναι, το αποτέλεσμα παραμένει αποτυχημένο», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την πρόσφατη ομιλία Μητσοτάκη και την αναφορά του σε γνωστή ατάκα της Χίλαρι Κλίντον περί τηλεφώνου που χτυπά στις 3 το πρωί.

Μιλώντας στο Mega News, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και τον επικείμενο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και τη σχετική δημόσια συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι «αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μας είναι ότι η συζήτηση δεν πρέπει να πάει στο 2015. Μια τέτοια συνθήκη θα ευνοήσει μόνο την κυβέρνηση, η οποία δείχνει διακαώς να επιθυμεί ως αντίπαλό της τον κ. Τσίπρα», όπως είπε.

«Εμάς το μέτωπό μας είναι καθαρό απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και την αποτυχία της. Βλέπουμε την αγωνία που έχει, φοβούμενη ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα συντριβεί και αντιλαμβανόμαστε την καούρα που έχει για τα νέα κόμματα. Η αγωνία λοιπόν εμάς δεν μας αφορά», ανέφερε.

«Να φύγει η κυβέρνηση με όρους 2026, όχι 2015»

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Δημήτρη Καιρίδη ότι «ο Τσίπρας βολεύει τη ΝΔ γιατί διχάζει και διευκολύνει τη συσπείρωσή της», ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως «δείχνει καθαρά ότι επιθυμούν την κάθοδο Τσίπρα για να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις. Με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς τι λέμε; Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες διαιρέσεις και διχασμούς, δεν χρειάζεται να γυρίσει στις πολώσεις του 2015 που είναι και ασύγχρονες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει μία κυβέρνηση που σπαταλά παραγωγικές δυνατότητες και διαλύει τους θεσμούς με όρους 2026, όχι με όρους 2015», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε, επίσης, ότι οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών υπέρ της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού μόνο τυχαίες δεν είναι, υποστηρίζοντας πως «όταν ο κ. Χατζηδάκης ζητά επί της ουσίας την επιστροφή του κ. Τσίπρα και όταν στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονται σχεδόν να τον παρακαλούν να προχωρήσει σε νέο κόμμα, αυτό δείχνει πολιτική πρεμούρα. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται μια καθαρή πολιτική αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ».

«Η ΝΔ έχει αγωνία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ»

«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», επισήμανε.

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη ούτε από προσωπολατρία ούτε από μεσσιανικές λογικές. Χρειάζεται πολιτικό σχέδιο για την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνική συνοχή με όρους 2026 και όχι ανακύκλωση παλιών διχασμών», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Ο νυν πρωθυπουργός που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρουμε – λες και είναι ο Τσόρτσιλ και είμαστε σε πόλεμο και θα τα λύσει όλα, ενώ δεν έχει δώσει πουθενά διαπιστευτήρια ιδιαίτερης ικανότητας. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έρχεται σα νέος Λένιν και λέει ‘χθες ήταν νωρίς, αύριο είναι αργά, σήμερα είναι η σωστή μέρα’. Τώρα ακολουθούμε το ίδιο σενάριο με τον Σεπτέμβριο, τον Μάρτιο κ.ο.κ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται στις πραγματικές κοινωνικές συγκρούσεις και όχι στη δημιουργία τεχνητών εντυπώσεων. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, φθηνής εργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο αυτό υπερασπίστηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μελλοντική σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, σημειώνοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά βαθιά αξιακό και αφορά το μοντέλο κοινωνίας που θέλουμε τα επόμενα χρόνια».

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ιδιωτικό χρέος και στη λειτουργία των funds και των servicers, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει απροστάτευτους τους δανειολήπτες. «Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχθεί πλήρως το μοντέλο της ανεξέλεγκτης μεταβίβασης κόκκινων δανείων στα funds. Εμείς προτείνουμε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους πιστωτές και αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές πρακτικές των servicers», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, «την ώρα που ένας δανειολήπτης διαπραγματεύεται με το fund, να του αποστέλλεται ταυτόχρονα διαταγή πληρωμής ώστε να βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης και εκβιασμού» και τόνισε πως «αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η μείωση του δημόσιου χρέους δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία όταν επιτυγχάνεται μέσω της υπερφορολόγησης και της διαρκούς πίεσης στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα».

Σχολιάζοντας, τέλος, τα ελληνοτουρκικά και τις πρόσφατες κυβερνητικές τοποθετήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική στάση και επικοινωνιακή εργαλειοποίηση κρίσιμων εθνικών ζητημάτων. «Ακούγαμε τον πρωθυπουργό να πανηγυρίζει πολιτικά για ζητήματα που σήμερα η ίδια η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ‘επιχειρησιακά’. Τα εθνικά θέματα απαιτούν σοβαρότητα, συνέπεια και θεσμική υπευθυνότητα και όχι προεκλογική αξιοποίηση», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών»

Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της ευρύτερης συνταγματικής συναίνεσης στις διαδικασίες αναθεώρησης, σημειώνοντας ότι «η επόμενη Βουλή πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες πλειοψηφίες ώστε να προχωρήσουν ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές».

«Εμείς λέμε ότι κάθε φορά η Αναθεωρητική Βουλή πρέπει να έχει 180 ψήφους. Άρα, στην επόμενη Βουλή, που διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την πλειοψηφία, πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε τόσες ώστε να υπάρξουν συναινέσεις», επισήμανε.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της ως προς την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις και όχι να συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια με κρίσιμα ζητήματα θεσμών και λογοδοσίας»..

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση - Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Σύνταξη
EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Βασίλης Ρίζος
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
ΣΥΡΙΖΑ 19.05.26

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

