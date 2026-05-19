Η κλιμάκωση της έντασης και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επανακαθορίζουν ριζικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπίες, ωθώντας την Κίνα και τη Ρωσία σε ακόμη στενότερη στρατηγική και ενεργειακή συμπόρευση.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει προκαλέσει διεθνή αναστάτωση.

Η Κίνα, ως ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς καυσίμων από την Τεχεράνη, είδε τις ροές της από το θαλάσσιο αυτό πέρασμα σχεδόν να μηδενίζονται, με αποτέλεσμα να αναζητά άμεσα εναλλακτικές λύσεις.

Σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα χτυπά «κόκκινο» ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ταξιδεύει στην Κίνα για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο κινέζος ηγέτης υποδέχεται τον Πούτιν πριν συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ με το Πεκίνο να επιδιώκει να προβάλλει τον εαυτό του ως μια σταθερή δύναμη σε έναν κόσμο που ταράζεται από εμπορικές εντάσεις, πολέμους και ενεργειακή κρίση.

Η Κίνα και η Ρωσία χαρακτήρισαν τη διήμερη επίσκεψη ως μια ακόμη απόδειξη της «διαρκούς» συνεργασίας τους.

Ρωσία – Κίνα: Το «Big Deal» με τον αγωγό Power of Siberia 2 (PS2)

Στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ θα βρεθεί η προώθηση του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, δυναμικότητας 50 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.

Ο αγωγός μήκους 2.600 χλμ.θα ανακατευθύνει προς την Κίνα τα ρωσικά κοιτάσματα που παλαιότερα εξυπηρετούσαν την Ευρώπη, προσφέροντας στο Πεκίνο άφθονο και φθηνό καύσιμο (σε τιμές περίπου ένα τρίτο χαμηλότερες από αυτές που αγόραζε η Ευρώπη).

Θα συμπληρώσει τον υπάρχοντα αγωγό Power of Siberia 1, ο οποίος μετέφερε 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα πέρυσι. Τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Σι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του PS2 σε 44 δισεκατομμύρια κυβικά ετησίως.

Η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί απόλυτα και τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά, η Ρωσία –εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων– εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με την Κίνα για να εξασφαλίσει νέες πηγές εσόδων.

Η Ρωσία προωθεί την κατασκευή του έργου εδώ και χρόνια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Gazprom, την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρωσίας, μετά την απώλεια μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς.

Από την άλλη, το Πεκίνο επιδιώκει μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια, καθώς υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν η αγορά θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κανονικότητα.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας της China National Petroleum Corp δήλωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι η κατασκευή τεράστιων έργων φυσικού αερίου όπως αυτό απαιτεί τουλάχιστον οκτώ έως δέκα χρόνια.

Ναι μεν… αλλά

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου της Κίνας μέσω αγωγών αυξάνονται σταθερά, φτάνοντας τα 59,4 εκατομμύρια τόνους το 2025, καλύπτοντας περίπου το 20% της εγχώριας κατανάλωσης, χάρη στους πέντε υπάρχοντες αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία, τη Ρωσία και τη Μιανμάρ.

Όμως το Πεκίνο, αναμένεται να παραμείνει πιστό στη στρατηγική διαφοροποίησής του, αποφεύγοντας την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη από ό,τι στο παρελθόν, αλλά η Κίνα πιθανότατα θα συνεχίσει να ασκεί έντονη πίεση όσον αφορά τις τιμές και τους όρους των συμβολαίων.

Η Κίνα διαθέτει τρεις αγωγούς που ξεκινούν από το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, διασχίζουν το Καζακστάν και στη συνέχεια εισέρχονται στη χώρα στην περιοχή του Σινγιάνγκ, παρέχοντας ετησίως πάνω από 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Στο νότο, ο αγωγός φυσικού αερίου Μιανμάρ-Κίνας, μήκους 793 χλμ., τέθηκε σε λειτουργία το 2013 και σχεδιάστηκε για να μεταφέρει 12 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Σύμφωνα με το Reuters η Ρωσία και η Κίνα κατασκευάζουν επίσης έναν άλλο αγωγό χωρητικότητας 10 δισ. κυβικών μέτρων για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το ρωσικό νησί Σαχαλίν στον Ειρηνικό.

Ενώ η Κίνα διαθέτει σημαντικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου (περίπου 1,4 δισ. βαρέλια αργού, ικανά να καλύψουν τη ζήτηση για τουλάχιστον τρεις μήνες), η κρίση στη Μέση Ανατολή επιταχύνει τις διαδικασίες, καθιστώντας τη ρωσοκινεζική ενεργειακή συμμαχία έναν από τους πιο καθοριστικούς πυλώνες του νέου γεωπολιτικού σκηνικού.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου της Κίνας είναι τετραπλάσια από τα αποθέματα της Ιαπωνίας και περισσότερο από τρεις φορές πάνω από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών.