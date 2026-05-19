«Υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς – Τα δεδομένα για Φρανσίκο και Μοντέρο» (pic)

Την τέταρτή της μεταγραφή φαίνεται πως έκλεισε η Μπαρτσελόνα (Ράιτ, Νίμπο, Ενκαμουά), καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Μάικ Τζέιμς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς, επιστρέφοντας στην Ισπανία, μετά το πέρασμά του από την Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ, αν και σύμφωνα με τους Ισπανούς δεν αποτελούσε την προτεραιότητα του συλλόγου, αφού στο κάδρο είχαν βρεθεί αρχικά οι περιπτώσεις των Σιλβέν Φρανσίκο και Ζαν Μοντέρο, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν αφού ο μεν σκέφτεται το ΝΒΑ και ο δε έχει buyout ύψους 1 εκατ. ευρώ για τις ισπανικές ομάδες.

Η σχετική ανάρτηση:

🚨 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗠𝗗 ✅ Mike James jugará en el Barça a pesar de la marcha de Xavi Pascual ✍️ @josehuguet https://t.co/CM73Fm4gZH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 19, 2026

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Χοσέ Ινάτσιο Ουγκέτ, ο Τζέιμς αποφάσισε να πει το «ναι» ακόμα και όταν τον ενημέρωσαν πως η κατάσταση με τον Τσάβι Πασκουάλ είναι περίπλοκη, αφού φαίνεται πως ο Καταλανός τεχνικός οδεύει προς την Ντουμπάι.

Τι απάντησε ο Πασκουάλ στις φήμες περί αποχώρησης του από την Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναφέρθηκε στις φήμες περί αποχώρησης από την ισπανική ομάδα, με το 53χρονο προπονητή να τονίζει πως είναι επικεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του στην εγχώρια διοργάνωση. Παράλληλα, ανέφερε πως μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα υπάρξουν συζητήσεις για το μέλλον του στον σύλλογο. Θυμίζουμε, πως πριν λίγες μέρες η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση και έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με την αναζήτηση νέου προπονητή.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, προσπαθώντας να την βάλω στην καλύτερη δυνατή θέση εν όψει των playoffs της ACB. Μετά θα παίξουμε εκεί και θα επικεντρωθώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι όλο. Αν υπάρχει κάτι να πούμε, θα το συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν μπορώ να ελέγξω τις φήμες, είναι ανεξέλεγκτες. Έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις από τότε που ήρθα – μεταγραφές, αλλαγές. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προς το παρόν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε ο Καταλανός τεχνικός.