Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού νωρίς το βράδυ της Τρίτης (19/05). Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.
Όσοι και όσες δεν είχαν τον… κατάλληλο εξοπλισμό αναζήτησαν στεγανά, στους σταθμούς του μετρό.
Η πρόγνωση
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καιρός θα παραμείνει και την Τετάρτη (20/05), βροχερός και άστατος.
Πιο αναλυτικά, στην αρχή του εικοσιτετραώρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.
Αττική και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 -27 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
