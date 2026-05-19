Μετά το Ρολάν Γκαρός, χάνει και το Γουίμπλεντον ο Κάρλος Αλκαράθ (pic)
Δεν βελτιώνεται ο τραυματισμός του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος μετά το Ρολάν Γκαρός θα χάσει και το Γουίμπλεντον.
Άσχημα νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς ο Ισπανός, Νο. 2 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μετά το Ρολάν Γκαρός χάνει και το Γουίμπλεντον, λόγω τραυματισμού.
Ο Ίβηρας τενίστας με ανάρτησή του στα social media γνωστοποίησε την απόσυρσή του από τα τουρνουά της grass-court season, όπου είχε προγραμματίσει να αγωνιστεί σε Queen’s και Γουίμπλεντον, απογοητεύοντας όσους περίμεναν να γυρίσει σύντομα στα κορτ.
«Η αποθεραπεία μου πηγαίνει πολύ καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμη έτοιμος να αγωνιστώ και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τη σεζόν στο γρασίδι, στο Queen’s και στο Γουίμπλεντον . Είναι δύο τουρνουά πραγματικά ξεχωριστά για μένα και θα μου λείψουν πολύ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό», έγραψε στη δημοσίευσή του ο κάτοχος 7 Grand Slams τίτλων.
Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026
Ο Κάρλος Αλκαράθ πληρώνει ουσιαστικά την απόφασή του να παίξει στη Βαρκελώνη, μετά το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, παρότι αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό. Ενας τραυματισμός, που έγινε χειρότερα, με αποτέλεσμα ο Ισπανός να χάσει το Ρολάν Γκαρός, αλλά και το Γουίμπλεντον, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω των social media.
Η απουσία του Αλκαράθ από τα επόμενα δύο Grand Slams δίνει την ευκαιρία στον Γιάνικ Σίνερ, που είναι σε τρομερή κατάσταση, να πάρει τους δύο τίτλους σε Παρίσι και Λονδίνο και να συνεχίσει την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποιεί φέτος.
