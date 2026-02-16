Κοινή προπόνηση Τσιτσιπά – Αλκαράθ στην Ντόχα (vid)

Στην Ντόχα βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα λάβει μέρος στο 500άρι τουρνουά, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Κατάρ. Μάλιστα, σήμερα, ο συμπατριώτης μας είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και πρωταθλητή του Αυστραλιανού Όπεν, Κάρλος Αλκαράθ. Ο Τσιτσιπάς αντάλλαξε μπαλιές με τον Ισπανό, με τα βίντεο από την κοινή τους προπόνηση να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο:

Ο 27χρονος την Τρίτη (17/2) θα έχει διπλή αποστολή, καθώς θα αγωνιστεί τόσο στο μονό όσο και στο διπλό, όπου θα έχει παρτενέρ του τον Αλεξέι Πόπιριν.

Στο μονό ο συμπατριώτης μας θα αντιμετωπίσει το Νο139 του κόσμου, Μοέζ Εσαργί. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 12:30, ενώ στο διπλό οι Τσιτσιπάς – Ποπίριν θα αντιμετωπίσουν τους Κορνέα και Βαλκόφ, σε ένα ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 15:30.

Οσον αφορά στον Κάρλος Αλκαράθ, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει επίσης την Τρίτη (17/2), με τον Ισπανό να αντιμετωπίζει τον Γάλλο, Αρτούρ Ριντερκνές. Το ματς θα αρχίσει στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην ανανεωμένη λίστα έχασε μια θέση και πλέον βρίσκεται στο Νο. 33 του κόσμου. Ο συμπατριώτης μας ευελπιστεί αυτή την εβδομάδα να κερδίσει αρκετούς βαθμούς, για να ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.