Στέλιος Ρόκκος: Παντρεύεται η 26χρονη κόρη του τραγουδιστή – Η μυθική πρόταση γάμου

Η Δέσποινα Ρόκκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Γιάννης Διακοκωνσταντής, επέλεξαν την παραμυθένια και ιστορική πόλη της Τυφλίδας για να περάσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης και ανάμεσα στο ταξίδι ήρθε και η πρόταση γάμου.

Η μυθική πρόταση γάμου

Συγκεκριμένα, στα γραφικά σοκάκια και την ατμοσφαιρική ομορφιά της γεωργιανής πρωτεύουσας, ο σύντροφος της κόρης του Στέλιου Ρόκκου προσέφερε στην Δέσποινα ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά κομψό μονόπετρο. Η απάντηση, όπως ήταν φυσικό, ήταν «Ναι!».

Η Δέσποινα Ρόκκου έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, αγαπά τη μουσική (παίζει κιθάρα όπως ο πατέρας της) και έχει ασχοληθεί με το βόλεϊ ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Μαρίας Χέλιου.

Στέλιος Ρόκκος: Ευτυχισμένος πατέρας

Ο Στέλιος Ρόκκος είναι παντρεμένος από το 2017 με την Λελέ Γκόφα, ενώ έχει 2 γιους και 2 κόρες από τέσσερις διαφορετικούς γάμους.

Πέρα από την Δέσποινα, έχει τον 36χρονο Δημήτρη (που ακολουθεί και τα βήματά του στη μουσική και πολλές φορές έχει παίξει μπάσο μαζί του) από τον πρώτο γάμο του με την Κατερίνα και τον 32χρονο Ανδρέα (τραγουδιστής και εκείνος) από τον δεύτερο γάμο του με την Πωλίνα που ζει μόνιμα στην Κύπρο και τη μικρότερη 17χρονη Μέλια από τον γάμο του με την Νικολέτα Τρίκη.