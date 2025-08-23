Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».
Ο Στέλιος Ρόκκος χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τοποθετηθεί δημοσίως για τη φρίκη που εκτυλίσσεται στη Γάζα, δηλώνοντας «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία» που διαπράττει το Ισραήλ.
Αφορμή για την δημοσίευση στο Facebook στάθηκε ένα γκράφιτι «Free Palestine» («Λευτεριά στην Παλαιστίνη») στο δημοτικό σχολείο όπου φοίτησε στη Λήμνο. Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής μια κάτοικος έκανε λόγο για «βανδαλισμό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με το σύνθημα που συναντάται σε όλη τη χώρα.
Ο Στέλιος Ρόκκος θέλησε να απαντήσει τότε στην ανάρτηση της, υποστηρίζοντας ότι προσωπικά νιώθει «περήφανος για τα άγνωστα και ανήσυχα παιδιά» που θέλησαν να δηλώσουν την συμπαράσταση τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.
Oλόκληρη η δημοσίευση
«Αυτό είναι το σχολείο που πήγα δημοτικό! Αυτή είναι η αυλή που έπαιζα μικρός με τα άλλα παιδάκια! Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό λόγω έλλειψης παιδιών! Και γι’ αυτό αποφεύγω να το κοιτάζω οπότε περνάω από κει, είναι πολύ στενάχωρο να το βλέπω κλειστό!
Τον τελευταίο καιρό όμως το κοιτάζω γεμάτος περηφάνια γιατί κάποια ‘άγνωστα και ανήσυχα παιδιά’ έγραψαν στον τοίχο του ‘Free Palestine!!!’. Όμως κάποια απ’ το χωριό έγραψε στα social ότι είναι βανδαλισμός και χρησιμοποίησε κι εμάς τους κατοίκους του χωριού ότι δήθεν είμαστε κι εμείς εξαγριωμένοι. Και συμφωνούμε μαζί της (και καλά)! Καλάμια και παλούκια!
Εγώ προσωπικά εξαγριωμένος είμαι κάθε φορά που τη βλέπω μπροστά μου! Εξαγριωμένος είμαι με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη με αυτή την γενοκτονία, αυτό είναι βανδαλισμός το άλλο είναι αντίσταση αλλά πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση! Ηρεμα το λέω!».
