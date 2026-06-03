Σας έχουμε καλά νέα: O Κέιν Πάρσονς σιγομαγειρεύει ένα «Backrooms 2»

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Μετά τα 118 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε το «Backrooms» μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει σίκουελ (ας μην γελιόμαστε, τα μηδενικά είναι πολλά): από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Κέιν Πάρσονς, δεν θέλησε να κρύψει καν την επιθυμία του να εξελίξει την ταινία σε μια ανθολογία μεγάλου μήκους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Deadline.

Τι ακριβώς γνωρίζουμε;

Πιο συγκεκριμένα, ο Κέιν Πάρσονς άφησε να εννοηθεί ότι η ταινία τρόμου που τον ανέδειξε, η οποία κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου, θα είναι μόνο η αρχή μιας σειράς ταινιών. «Θέλω να πω, μου αρέσει να το βλέπω ως τη συνέχεια αυτού που ήδη υπάρχει», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε συνέντευξη στο Rotten Tomatoes που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου.

Σύνφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, ο Πάρσονς αναζητά σεναριογράφο για να δουλέψουν μαζί πάνω στο σίκουελ, ενώ το συμβόλαιο του δημιουργού για περαιτέρω ταινίες «Backrooms» ανήκει στην A24.

Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς, οπότε δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τους αστέρες που θα πάρουν τα ηνία.

Σε ότι αφορά την ιστορία του πρώτου μέρους του «Backrooms», η πλοκή ξεκινά με μια παράξενη πόρτα που εμφανίζεται στο υπόγειο ενός εκθεσιακού χώρου επίπλων. Τα υπόλοιπα, είναι ιστορία (ικανή να σας «κάψει» τον εγκέφαλο).

Στοτς πρωταγωνιστικούς ρόλους, περιμένετε να δείτε τους Τσιούετελ Ετζιόφορ, Ρενάτε Ράινσβε, Μαρκ Ντυπλάς, Φιν Μπένετ και Λουκίτα Μάξγουελ.

Glitch, πραγματικότητα και παγίδες

Ο Κέιν Πάρσονς έγινε ο νεότερος σκηνοθέτης που κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση του box office, αφού πρώτα απέκτησε κοινό στο YouTube μέσω του καναλιού του Kane Pixels.

Μεταξύ 2022 και 2025, έγινε viral με τη σειρά του Backrooms (Found Footage), εμπνευσμένη από την εμμονή του διαδικτύου με τους απόκοσμους χώρους και τα meme με τον ατελείωτο λαβύρινθο που μοιάζει με δαιδαλώδη δίκτυο από άδεια, άψυχα γραφεία.

Αυτό το φαινόμενο, ξεκίνησε ως μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο 4chan το 2019, συνοδευόμενη από μια ανατριχιαστική λεζάντα που ανέφερε ότι αν κατά λάθος κάνεις «noclip» (glitch) και βγεις από την πραγματικότητα, θα καταλήξεις παγιδευμένος εκεί.

Τα βίντεό του Πάρσονς ακολουθούσαν μια φανταστική οργάνωση της δεκαετίας του 1990 που προσπαθούσε να εξερευνήσει τον ατελείωτο, λαβύρινθο γνωστό ως Backrooms.

«Όταν ξεκίνησα αυτό το έργο το 2022, από αφηγηματική άποψη, ήξερα τι θα ήταν», δήλωσε ο Πάρσονς στο Rotten Tomatoes. «Αλλά δεν ήξερα ακριβώς ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Η επιτυχία ξεπέρασε ακόμη και τις δικές του προσδοκίες. «Είχα ελπίδες, αλλά αυτό ήταν τρελό. Εντελώς τρελό».

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, πολλοί στο διαδίκτυο αμφισβήτησαν την παρουσία του Πάρσονς στα γυρίσματα, με τον Ντυπλάς, να υπερασπίζεται δημοσίως τον νεαρό σκηνοθέτη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χμ, με όλο το σεβασμό, δεν θυμάμαι να σε είδα στο πλατό», έγραψε στο X, σε ειρωνικό ύφος. «Όταν ήμουν εκεί, ο Κέιν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Περισσότερο από πολλούς σκηνοθέτες που έχουν τα τριπλάσια χρόνια του».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People