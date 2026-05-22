«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders

Ο Τσάρλι Χίτον, γνωστός για τον ρόλο του Τζόναθαν Μπάιερς στο «Stranger Things», θα υποδυθεί τον Τσαρλς Σέλμπι στη σειρά «Peaky Blinders», στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Τζέιμι Μπελ ως ο ετεροθαλής αδελφός του, Ντουκ Σέλμπι.

Η σειρά θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά των Σέλμπι, μετά την αποχώρηση του Τόμι, τον οποίο υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι, στην ταινία spin-off «The Immortal Man».

«Έχοντας δώσει τη δική του μάχη σε έναν βίαιο πόλεμο, μεγάλο μέρος του οποίου διεξήχθη πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ο Τσαρλς Σέλμπι προσπαθεί πλέον να βρεί την κανονικότητα», αναφέρει η σύνοψη.

«Έχει χρόνια να δει τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ντιούκ. Ο Τσαρλς έκοψε κάθε δεσμό με τη συμμορία των Peaky Blinders και τον ηδονιστικό τρόπο ζωής των Σέλμπι. Αλλά μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;», προστίθεται.

Ευκαιρία και κίνδυνος πάνε μαζί;

Η νέα σειρά, η οποία γυρίζεται επί του παρόντος στο Μπέρμιγχαμ, θα διαδραματίζεται μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η ανοικοδόμηση της αγγλικής πόλης, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, έχει ήδη ξεκινήσει.

«Σε αυτή τη νέα εποχή των Peaky Blinders, μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αγώνας για την ανοικοδόμηση του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια σκληρή μάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με άνευ προηγουμένου ευκαιρίες και κινδύνους. Στο αιματοβαμμένο κέντρο της βρίσκεται ο Ντιουκ Σέλμπι: μεγαλύτερος, σοφότερος, πιο φιλόδοξος και σίγουρα πιο επικίνδυνος», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Στη σειρά, μαζί με τους Μπελ και Χίτον, συμμετέχουν οι Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ («Silo»), Λασάνα Λιντς («The Day of The Jackal») και Λούσι Καρτσέφσκι («Stereophonic»).

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε ο τίτλος του σίκουελ, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει πρεμιέρα στο BBC iPlayer και στο BBC One, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει στο Netflix.

Πάλι στο δρόμο

Το σενάριο του «Peaky Blinders» υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνουμε μια νέα εποχή για το Peaky Blinders, μεταφέροντας την ιστορία στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ των αρχών της δεκαετίας του ’50», δήλωσε ο Νάιτ.

«Είμαστε απίστευτα τυχεροί που ο Τζέιμι Μπελ αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγαλύτερου γιου του Τόμι Σέλμπι, του Ντουκ, και που ο καταπληκτικός Τσάρλι Χίτον ηγείται επίσης του καστ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναρπαστικές ανακοινώσεις για το καστ, και το Peaky είναι και πάλι στο δρόμο».

*Με πληροφορίες από: Variety