«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders
Culture Live 22 Μαΐου 2026, 23:20

«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders

Η νέα σεζόν του «Peaky Blinders» θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά των Σέλμπι, μετά την αποχώρηση του Τόμι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Ο Τσάρλι Χίτον, γνωστός για τον ρόλο του Τζόναθαν Μπάιερς στο «Stranger Things», θα υποδυθεί τον Τσαρλς Σέλμπι στη σειρά «Peaky Blinders», στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Τζέιμι Μπελ ως ο ετεροθαλής αδελφός του, Ντουκ Σέλμπι.

Η σειρά θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά των Σέλμπι, μετά την αποχώρηση του Τόμι, τον οποίο υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι, στην ταινία spin-off «The Immortal Man».

«Έχοντας δώσει τη δική του μάχη σε έναν βίαιο πόλεμο, μεγάλο μέρος του οποίου διεξήχθη πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ο Τσαρλς Σέλμπι προσπαθεί πλέον να βρεί την κανονικότητα», αναφέρει η σύνοψη.

«Έχει χρόνια να δει τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ντιούκ. Ο Τσαρλς έκοψε κάθε δεσμό με τη συμμορία των Peaky Blinders και τον ηδονιστικό τρόπο ζωής των Σέλμπι. Αλλά μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;», προστίθεται.

Η νέα σειρά, η οποία γυρίζεται επί του παρόντος στο Μπέρμιγχαμ, θα διαδραματίζεται μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η ανοικοδόμηση της αγγλικής πόλης, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, έχει ήδη ξεκινήσει.

«Σε αυτή τη νέα εποχή των Peaky Blinders, μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αγώνας για την ανοικοδόμηση του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια σκληρή μάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με άνευ προηγουμένου ευκαιρίες και κινδύνους. Στο αιματοβαμμένο κέντρο της βρίσκεται ο Ντιουκ Σέλμπι: μεγαλύτερος, σοφότερος, πιο φιλόδοξος και σίγουρα πιο επικίνδυνος», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Στη σειρά, μαζί με τους Μπελ και Χίτον, συμμετέχουν οι Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ («Silo»), Λασάνα Λιντς («The Day of The Jackal») και Λούσι Καρτσέφσκι («Stereophonic»).

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε ο τίτλος του σίκουελ, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει πρεμιέρα στο BBC iPlayer και στο BBC One, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει στο Netflix.

Το σενάριο του «Peaky Blinders» υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνουμε μια νέα εποχή για το Peaky Blinders, μεταφέροντας την ιστορία στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ των αρχών της δεκαετίας του ’50», δήλωσε ο Νάιτ.

«Είμαστε απίστευτα τυχεροί που ο Τζέιμι Μπελ αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγαλύτερου γιου του Τόμι Σέλμπι, του Ντουκ, και που ο καταπληκτικός Τσάρλι Χίτον ηγείται επίσης του καστ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναρπαστικές ανακοινώσεις για το καστ, και το Peaky είναι και πάλι στο δρόμο».

*Με πληροφορίες από: Variety

Ομόλογα
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

World
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16' χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
«Τριπάρισμα» 22.05.26

Η Ανάσταση του Χριστού: Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;
14 δευτερόλεπτα 21.05.26

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ' αλήθεια μια χειραψία;

Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Marty, Life Is Short» 21.05.26

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του - Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύνταξη
Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
Euroleague 22.05.26

Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ρεάλ επί της Βαλένθια, ξεκαθάρισε πως ο Γκαρούμπα τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ από τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

