«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders
Η νέα σεζόν του «Peaky Blinders» θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά των Σέλμπι, μετά την αποχώρηση του Τόμι.
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Τσάρλι Χίτον, γνωστός για τον ρόλο του Τζόναθαν Μπάιερς στο «Stranger Things», θα υποδυθεί τον Τσαρλς Σέλμπι στη σειρά «Peaky Blinders», στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Τζέιμι Μπελ ως ο ετεροθαλής αδελφός του, Ντουκ Σέλμπι.
Η σειρά θα επικεντρωθεί στην επόμενη γενιά των Σέλμπι, μετά την αποχώρηση του Τόμι, τον οποίο υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι, στην ταινία spin-off «The Immortal Man».
«Έχοντας δώσει τη δική του μάχη σε έναν βίαιο πόλεμο, μεγάλο μέρος του οποίου διεξήχθη πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ο Τσαρλς Σέλμπι προσπαθεί πλέον να βρεί την κανονικότητα», αναφέρει η σύνοψη.
«Έχει χρόνια να δει τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ντιούκ. Ο Τσαρλς έκοψε κάθε δεσμό με τη συμμορία των Peaky Blinders και τον ηδονιστικό τρόπο ζωής των Σέλμπι. Αλλά μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;», προστίθεται.
View this post on Instagram
Ευκαιρία και κίνδυνος πάνε μαζί;
Η νέα σειρά, η οποία γυρίζεται επί του παρόντος στο Μπέρμιγχαμ, θα διαδραματίζεται μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η ανοικοδόμηση της αγγλικής πόλης, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, έχει ήδη ξεκινήσει.
«Σε αυτή τη νέα εποχή των Peaky Blinders, μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αγώνας για την ανοικοδόμηση του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια σκληρή μάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με άνευ προηγουμένου ευκαιρίες και κινδύνους. Στο αιματοβαμμένο κέντρο της βρίσκεται ο Ντιουκ Σέλμπι: μεγαλύτερος, σοφότερος, πιο φιλόδοξος και σίγουρα πιο επικίνδυνος», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.
Στη σειρά, μαζί με τους Μπελ και Χίτον, συμμετέχουν οι Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ («Silo»), Λασάνα Λιντς («The Day of The Jackal») και Λούσι Καρτσέφσκι («Stereophonic»).
Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε ο τίτλος του σίκουελ, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει πρεμιέρα στο BBC iPlayer και στο BBC One, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα μπορεί να την παρακολουθήσει στο Netflix.
Πάλι στο δρόμο
Το σενάριο του «Peaky Blinders» υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.
«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνουμε μια νέα εποχή για το Peaky Blinders, μεταφέροντας την ιστορία στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ των αρχών της δεκαετίας του ’50», δήλωσε ο Νάιτ.
«Είμαστε απίστευτα τυχεροί που ο Τζέιμι Μπελ αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγαλύτερου γιου του Τόμι Σέλμπι, του Ντουκ, και που ο καταπληκτικός Τσάρλι Χίτον ηγείται επίσης του καστ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναρπαστικές ανακοινώσεις για το καστ, και το Peaky είναι και πάλι στο δρόμο».
*Με πληροφορίες από: Variety
- Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
- Γιορτή σήμερα 23 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 23.05.2026]
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό
- Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»
- Θεσσαλονίκη: Τραγικός θάνατος για άνδρα στο Κορδελιό – Παρασύρθηκε από τρένο
- Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
- Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στον τελικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις