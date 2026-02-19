Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το «Peaky Blinders: The Immortal Man», με τον πρωταγωνιστή της αρχικής τηλεοπτικής σειράς Κίλιαν Μέρφι να επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι.

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον γιο του Τόμι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Εμφύλιος;

Όπως βλέπουμε στο υλικό που κυκλοφόρησε, οι κακόφημοι του Μπέρμινχαμ αναστατώνουν την Αγγλία, η οποία βρίσκεται σε αναταραχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την Άντα Σέλμπι (Σόφι Ραντλ) να λέει στον Τόμι: «Ο τσιγγάνος γιος σου διευθύνει τους Peaky Blinders σαν έχουμε 1919».

Και κάπως έτσι, ο σκληροτράχηλος Τόμι, αναγκάζεται να επιστρέψει στις παλιές, κακές συνήθειες για να δείξει στον γιο του, ποιος κάνει κουμάντο.

Ο Τιμ Ροθ υποδύεται έναν Βρετανό, φίλο των φασιστών, ο οποίος προσεγγίζει τον Ντουκ για να υποστηρίξει τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκτός από τους Μέρφι και Ράντλ, ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι επιστρέφουν ως Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα, ενώ στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον και Τζέι Λίκουργκο.

Ο Τομ Χάρπερ, παλιός γνώριμος του «Peaky Blinders, υπογράφει σκηνοθετικά και την επερχόμενη ταινία.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, με το Netflix να αποκτά αργότερα τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ. Το «Peaky Blinders» τελείωσε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

Αιματηρά γεγονότα

«Μετά τις σφοδρές βομβαρδιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και χάλυβα», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας.

«Σε μια νέα εποχή της σειράς Peaky Blinders του Στιβεν Νάιτ, ο αγώνας για την κατάκτηση του τεράστιου έργου ανασυγκρότησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια βίαιη διαμάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται στο επίκεντρο των αιματηρών γεγονότων», προστίθεται.

Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» κυκλοφορεί στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

*Με πληροφορίες από: Variety