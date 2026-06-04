Καλαμάτα: «Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών – «Βοήθεια, μα γιατί» ήταν τα τελευταία λόγια της 39χρονης

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Συγκλονισμένη παραμένει η Καλαμάτα και ολόκληρη η χώρα από τη φρικτή γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, με δράστη έναν 41χρονο και θύμα μια 39χρονη.

Η 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα, με 45 μαχαιριές μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες τους βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Συστηματική παρακολούθηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο για τη βιαιότητα του εγκλήματος, αλλά και για τις αποκαλύψεις που αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της γυναίκας από τον δράστη.

Ο 41χρονος φαίνεται πως είχε δημιουργήσει ένα καθεστώς απόλυτου ελέγχου στη ζωή της: την παρακολουθούσε στις μετακινήσεις της μέσω GPS στο αυτοκίνητό της, χρησιμοποιούσε ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγχει τις επαφές της, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει «κοριούς» μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Μάλιστα, δεν δίσταζε να την ακολουθεί σε εξόδους και να εμφανίζεται ξαφνικά σε μέρη όπου βρισκόταν το θύμα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι ηχογραφήσεις

Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους σκληρό δίσκο με ηχητικές καταγραφές από τον χώρο της οικίας, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας.

Τα ηχητικά αυτά ντοκουμέντα εξετάζονται προσεκτικά, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν καταγραφεί σκηνές κακοποίησης, απειλές ή ακόμη και η στιγμή της δολοφονίας, κάτι που θα μπορούσε να ρίξει φως στη συστηματικότητα της βίας που φέρεται να υφίστατο το θύμα.

«Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατάσταση των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Το γεγονός ότι κοιμόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του φονικού, χωρίς να αντιληφθούν τίποτα, έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σπίτι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς ηρεμιστικά χάπια, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων. Οι πρώτες βιοχημικές αναλύσεις εμφανίζονται «καθαρές», χωρίς εμφανή ίχνη ουσιών, ωστόσο οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων αίματος, που θα δείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια αν υπήρξε χορήγηση ηρεμιστικών.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται καθοριστικά τόσο για την προστασία των παιδιών όσο και για την πορεία της ανάκρισης.

Τα τελευταία λόγια της Βασιλικής

Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για τα τελευταία λόγια της 39χρονης Βασιλικής πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της.

Όπως περιέγραψε ο μάρτυρας που ειδοποίησε την Άμεση Δράση και υπέδειξε το σπίτι από όπου ακούγονταν οι φωνές, άκουσε την άτυχη γυναίκα να εκλιπαρεί για τη ζωή της.

«Ακούστηκε “βοήθεια” και “μη, γιατί;”. Τέτοια λόγια. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί» σημείωσε ο μάρτυρας.