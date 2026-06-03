Καλαμάτα: Θρήνος και οργή στο τελευταίο «αντίο» – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 39χρονης μητέρας

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Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους Βασιλική, η οποία δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της με 45 μαχαιριές, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Η κηδεία έγινε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας, με τους παρευρισκόμενους να είναι ακόμα συγκλονισμένοι από την τραγική εξέλιξη.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας για την κηδεία, παρουσία φίλων και συγγενών και της αδελφής της, η οποία είναι ο μοναδικός στενός συγγενής της Βασιλικής, καθώς δεν ζουν οι γονείς της.

Έπειτα από την ευαισθητοποίηση που προκλήθηκε γύρω από την υπόθεση και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζει η οικογένεια της εκλιπούσας, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας.