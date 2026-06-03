Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους

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Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας από τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής από τον σύζυγό της με 45 μαχαιριές.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την άτυχη 39χρονη σήμερα το απόγευμα στις 19:00, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, σηματοδοτώντας τον τραγικό επίλογο μιας ακόμα γυναικοκτονίας για το 2026.

Το ενδιαφέρον στα δύο ανήλικα κοριτσάκια

Πλέον, η μέριμνα τόσο της οικογένειας της αδικοχαμένης 39χρονης, αλλά και φίλων είναι για τα δύο μικρά κορίτσια που έχασαν τόσο άδικα τη μητέρα τους.

Τα δύο κοριτσάκια, ηλικίας 10 και 6 ετών, ζητούσαν από την πρώτη στιγμή τη μητέρα τους, με τους ειδικούς να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους.

Ενημερώθηκαν από ψυχολόγους για την απώλεια της μητέρας τους

Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, παρουσία και της αδερφής της 39χρονης, τα δύο κοριτσάκια ενημερώθηκαν με προσεκτικό τρόπο για τον θάνατο της μητέρας τους από ψυχολόγους.

Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου είχαν μεταφερθεί από τους αστυνομικούς έπειτα από τη φρικτή γυναικοκτονία που έγινε ενώ βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ανήλικα κορίτσια ξύπνησαν αρκετές ώρες αργότερα, ενώ η ανεύρεση συσκευασίας ηρεμιστικών στο σπίτι οδήγησε τους ειδικούς να ζητήσουν εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.

Σχετικά με το μέλλον των δύο κοριτσιών, σύμφωνα με πληροφορίες, η θεία τους (αδελφή της αδικοχαμένης 39χρονης) να έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλειά τους.