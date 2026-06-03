Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

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Συγκλονίζει η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Καλαμάτα, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο 41χρονος μαχαίρωνε και χτυπούσε την άτυχη γυναίκα για τουλάχιστον 2 λεπτά μέχρι που ξεψύχησε

«Είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα» τόνισε η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής. Όπως είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 «μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει».

Στην ερώτηση, δε, αν πιστεύει ότι ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδελφή της απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο».

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 41χρονος «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

«Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα» πρόσθεσε η αδελφή της Βασιλικής ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι »είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

Η κηδεία της 39χρονης θα γίνει σήμερα στις 19.00 το απόγευμα στο Νεκροταφείο Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η 39χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι, ενώ καταγράφηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι πάλεψε και προσπάθησε να αποκρούσει την επίθεση.

Τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και την πλάτη, ενώ πολλαπλά τραύματα φέρει επίσης στον λαιμό και το σαγόνι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε συνεχόμενα και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα, με τις περισσότερες μαχαιριές να έχουν καταφερθεί ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένη στο πάτωμα. Η 39χρονη εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε και πολλαπλές κακώσεις που δεν προέρχονται από τη λεπίδα του μαχαιριού.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο 41χρονος μαχαίρωνε και χτυπούσε την άτυχη γυναίκα για τουλάχιστον 2 λεπτά μέχρι που ξεψύχησε.

Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, καθώς έλαβε προθεσμία μετά την παρουσίασή του στα Δικαστήρια.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, φαίνεται να επιμένει στην ίδια υπερασπιστική γραμμή που προέβαλε από την πρώτη στιγμή στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας όταν συνέβη η δολοφονία το μοιραίο βράδυ της 1ης Ιουνίου.