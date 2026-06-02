Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης

Οι μαρτυρίες για ξυλοδαρμούς της 39χρονης από τον σύζυγο που έγινε ο δολοφόνος της, τα στοιχεία για συστηματικές παρακολουθήσεις και απειλές, μαζί με τις καταγγελίες γειτόνων τους στην Αστυνομία, έδειχναν το μεγάλο κακό που ερχόταν.

Στο «Live News» μίλησαν αποκλειστικά συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού για τα όσα έβλεπαν και είχαν διαπιστώσει.

«Την κακοποιούσε συστηματικά»

Όπως λένε, ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά τη γυναίκα του και είχε φτάσει στο σημείο να την χτυπάει ακόμα και με ζώνη.

«Φοβόμασταν ότι κάποια μέρα θα την σκοτώσει. Την απειλούσε με το παραμικρό, ότι ‘αν μιλήσεις, θα σε σκοτώσω. Αν φύγεις, θα σε σκοτώσω’. Είχε ξεφύγει, δεν ήταν στα λογικά του. Πραγματικά απορούμε, δηλαδή σε αυτήν την πολυκατοικία τόσο καιρό, τι κάνανε;».

«Ήξερα ότι με τον σύντροφό της δεν περνάει καλά»

Το πρώτο παιδί που απέκτησαν πριν από 10 χρόνια, έδειχνε τότε να ολοκληρώνει την ευτυχία τους. Ακολούθησε πριν από 6 χρόνια η γέννηση της δεύτερης κόρης τους και αμέσως μετά ήρθαν οι εντάσεις, που στην πορεία του χρόνου έγιναν βίαια επεισόδια.

«Ήξερα ότι με τον σύντροφό της δεν περνάει καλά, ότι την χτυπάει. Οπότε πήρα το θάρρος μαζί με μία πιο καλή της φίλη και την πιάσαμε μία μέρα, πήγαμε για καφέ κρυφά. Εκείνη άρχισε και μας έλεγε διάφορα σκηνικά που συμβαίνουνε στο σπίτι. Αυτός με την κοπέλα έδειχνε πάντα έξω ότι την αγαπάει και μέσα πέρναγε μία κόλαση».

Ο 41χρονος πίστευε, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του, πως η 39χρονη του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Οι αρνήσεις της δεν τον έπειθαν. Εκείνη έκανε, όπως πιστεύουν φίλοι της υπομονή, για τα δύο παιδιά της. Αυτό, έμελλε τελικά να της στοιχίσει τη ζωή.

«Πήγαμε για καφέ και μου εξομολογήθηκε όλα αυτά που είχαν γίνει, της είχα πει ‘θέλεις τώρα, ή πιο οργανωμένα να πάμε σπίτι σου, να πάρεις τα παιδιά, έχω σπίτι να σε στείλω, μπορούμε να σε εξαφανίσουμε’, της λέω. ‘Θέλεις; Να σε εξαφανίσουμε;’. Φοβότανε πολύ, της είχαμε βρει ψυχολογική υποστήριξη. Φοβόταν πάρα, μα πάρα πολύ να κάνει κίνηση να φύγει απ’ αυτόν».

«Η μαμά δεν εμφανιζόταν σχεδόν καθόλου»

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος εργαζόταν από το 2009 σε λογιστικό γραφείο της Καλαμάτας. Ο εργοδότης του λέει στο «Live News» πως δεν ήξερε το παραμικρό για τα προβλήματα που υπήρχαν στο σπίτι του.

Όπως λέει, του είχε κάνει εντύπωση το γεγονός πως δεν έβλεπε το ζευγάρι ποτέ μαζί. Εκτός δουλειάς είχε τύχει να συναντήσει τον υπάλληλό του με τα παιδιά, αλλά ποτέ μαζί με τη γυναίκα του.

«Τον βλέπαμε και έξω τυχαία με τα παιδάκια. (…) Η μαμά δεν εμφανιζόταν σχεδόν καθόλου».

Στο πέρασμα του χρόνου, τα προβλήματα έδειχναν να πολλαπλασιάζονται. Ο 41χρονος είχε φτάσει στο σημείο να παρακολουθεί τη γυναίκα του και να προσπαθεί να ελέγχει την κάθε της κίνηση. Είχε φτιάξει μάλιστα και ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook, μέσα από το οποίο προσπαθούσε να βλέπει φωτογραφίες φίλων της και να μαθαίνει νέα για άτομα που συναναστρέφονταν μαζί της.

Τα ψεύτικα προφίλ στα social media

«Το ψεύτικο προφίλ το έφτιαξε με ένα όνομα ‘Θάνατος’ και ακολουθούσε μόνο εκείνη, δύο φίλες της και την σχολή χορού που πήγαινε. Δεν είχε ανεβάσει φωτογραφίες, το έφτιαξε μόνο για να ελέγχει αυτά που ανέβαζε η γυναίκα του».

Στις δικές της διαδικτυακές σελίδες η 39χρονη συνήθιζε να ανεβάζει εικόνες από την σχολή χορού που πήγαινε στην Καλαμάτα και να κάνει μοντάζ σε δικές της εικόνες. Ήταν, όπως αποδείχθηκε, ευχάριστα διαλείμματα χαλάρωσης για την ίδια, στιγμές που δεν έδειχναν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

«Της άρεσε πολύ η φωτογραφία, να φτιάχνει φωτογραφίες και βίντεο. Πολλές εικόνες που βλέπεις στο προφίλ της είναι επεξεργασμένες, είναι φτιαγμένες. Μας είχε φτιάξει και σε εμάς δηλαδή διάφορες εικόνες. Της άρεσε πολύ ο χορός. Αυτός ζήλευε επειδή πήγαινε σε μία σχολή και έκανε χορό, την εξευτέλιζε».

«Ακούσαμε έντονες κραυγές»

Ο φόβος, όπως αποκαλύφθηκε, κρατούσε κλειστό το στόμα της γυναίκας για χρόνια. Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία. Προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της. Έμεινε απροστάτευτη και η κατάληξη ήταν τραγική.

Την περασμένη Πέμπτη ήταν η τελευταία φορά που οι γείτονες αντιλήφθηκαν την κακοποίησή της.

«Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα την Αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μία γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Πάντως δεν ήμουν μόνο εγώ. Αρκετοί μαζευτήκαμε και είχαμε απορήσει τι και πού συμβαίνει. Ενημέρωσα το Κέντρο για το σημείο που βρισκόμαστε πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Μία γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχόμενα έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η Αστυνομία, χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μία διπλανή πολυκατοικία, αλλά εκείνη την στιγμή επικρατούσε σιωπή».

Δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές το ζευγάρι

Παρά τα όσα γνώριζαν στενοί φίλοι της 39χρονης, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μετά το έγκλημα, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό.

Η 39χρονη μπορεί να έμενε τα τελευταία τρία χρόνια στη γειτονιά, ωστόσο δεν είχε έντονη κοινωνική παρουσία. Μία από τις μεγάλες της αγάπες ήταν ο χορός. Και εκεί όμως, ο 41χρονος ήταν παρών για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.

«Τα παιδιά τα είχε στρέψει εναντίον της. Αυτός ήταν φουλ χειριστικός. Δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, δεν την άφηνε να βγει έξω κι εκείνη έβγαινε κρυφά. Είχε προφίλ κρυφό το κορίτσι στο Facebook. Εκείνος αρχικά δεν το ήξερε. Όταν το ανακάλυψε άνοιξε και εκείνος κρυφό λογαριασμό στο Instagram και την παρακολουθούσε».

Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα συνεχίζονται, με ορισμένους από εκείνους που έζησαν τα δραματικά γεγονότα από κοντά, να αναρωτιούνται μετά το έγκλημα αν έκαναν όλα όσα μπορούσαν και έπρεπε για να προστατεύσουν την 39χρονη γυναίκα.