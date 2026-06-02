Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις

Η δύναμη του Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του και αποδεικνύεται περίτρανα για μια ακόμα φορά, μέσω των διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, καθώς περισσότεροι από 11.500 έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους και έχουν κλείσει μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο κόσμος της ομάδας του μεγάλου λιμανιού αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στους παίκτες του και φυσικά στη διοίκηση του Ολυμπιακού, που θα κάνει τα πάντα για να δυναμώσει το ρόστερ, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μια σεζόν στην οποία ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και να περάσει στη League Phase του Champions League, όπου πέρσι πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και έφτασε μέχρι τον ενδιάμεσο γύρο.

Περισσότεροι από 11.500 «ερυθρόλευκοι» οπαδοί ανανέωσαν τα διαρκείας τους, τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας τους, δείγμα της ανυπομονησίας που επικρατεί στο στρατόπεδο της πειραϊκής ομάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείχνουν ξανά, όπως άλλωστε κάνουν συνεχώς, το δέσιμο που υπάρχει με την ομάδα και την ισχυρή δυναμική του πειραϊκού συλλόγου, με τον κόσμο να στέκεται έμπρακτα δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπάρ και στους ποδοσφαιριστές του.

Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι άλλωστε σε κάθε παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», εντός και εκτός συνόρων, εξαντλούν τα εισιτήρια, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τις εικόνες από το φαληρικό γήπεδο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όλοι δεν έχουν ανανεώσει τα διαρκείας τους ή επιθυμούν να αγοράσουν, μετά το πέρας της περιόδου για τις ανανεώσεις, μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ.