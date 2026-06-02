Ιωάννινα: Ι.Χ. έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων στους Λιγκιάδες – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης λίγο πριν τους Λιγκιάδες στα Ιωάννινα όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων.

Στο όχημα εγκλωβίστηκε ο 21χρονος οδηγός, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το ΙΧ στον γκρεμό

Μετά από επιχείρηση ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος με τη χρήση διασωστικής σειράς, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με φορείο στο οδόστρωμα, απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.