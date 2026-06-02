Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», το οποίο αντλεί έμπνευση από τη νέα της (θρυλική) παρέα.

Η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο μουσικό της βήμα ως έκπληξη, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του στο Instagram, το οποίο απεικονίζει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese, που συμβολίζουν κάθε λέξη του τίτλου.

Η Charli έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο singles από το άλμπουμ, τα «Rock Music» και «SS26», ενώ ο τίτλος προέρχεται από τους στίχους του δεύτερου, όπου η Charli τραγουδάει: «We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion or film» («Περπατάμε σε μια πασαρέλα που οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση / Τίποτα δεν θα μας σώσει, ούτε η μουσική, ούτε η μόδα, ούτε ο κινηματογράφος»).

View this post on Instagram A post shared by Charli (@charli_xcx)

Έρχεται αλλαγή;

Η Charli xcx, η οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το άλμπουμ της «Brat» που δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα, άφησε να εννοηθεί ότι η επόμενη κυκλοφορία της θα διαφέρει σημαντικά από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Vogue, η Charli δήλωσε: «Για μένα, είναι διασκεδαστικό να ανατρέπω τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ενοχληθούν από αυτό, αλλά δεν πειράζει».

Και δεν έχει άδικο: το πρώτο της single «Rock Music» προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, με τους θαυμαστές και τους κριτικούς να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για τον νέο ήχο (και για το αν πρόκειται για ένα κομμάτι που κινείται σε ροκ εν ρολ ρυθμούς).

«Ο τόνος του κομματιού τείνει περισσότερο προς την ηλεκτρονική μουσική παρά προς την κιθάρα, αλλά όχι σε βαθμό που ο τίτλος να φαίνεται πραγματικά ψέμα», έγραψε ο επικεφαλής μουσικός κριτικός του Variety, Κρις Γουίλμαν, σε μια ανάλυση του κομματιού. «Η πιο άμεση συζήτηση, στην πραγματικότητα, δεν αφορά τόσο το αν το τραγούδι είναι ροκ, όσο το αν προορίζεται πραγματικά ως πρώτο single. Βρίσκεται στην πειραματική πλευρά του έργου της Charli, αν και σε αυτό το σημείο της δημοτικότητάς της μπορεί να είναι έτοιμη να κάνει το μη εμπορικό εμπορικό, με ή χωρίς ένα κομμάτι φιλικό προς το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση».

Παράλληλα, ο Αλέξης Πετρίδης έγραψε σε άρθρο του στον Guardian: «Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις λέγοντας ότι το νέο της άλμπουμ θα έχει διαφορετικό ήχο από το προηγούμενο λέει κάτι θλιβερό για την εποχή στην οποία ζούμε, που κυριαρχείται από τις υπηρεσίες streaming και τους αλγόριθμους τους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους ακροατές όλο και περισσότερο από το ίδιο πράγμα. Αντίστοιχα, αν η Charli XCX έκανε μια στροφή προς το ροκ, θα ήταν μια εξαιρετικά τολμηρή κίνηση».

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian