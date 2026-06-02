magazin
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Music 02 Ιουνίου 2026, 14:54

Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», το οποίο αντλεί έμπνευση από τη νέα της (θρυλική) παρέα.

Η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο μουσικό της βήμα ως έκπληξη, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του στο Instagram, το οποίο απεικονίζει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese, που συμβολίζουν κάθε λέξη του τίτλου.

Η Charli έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο singles από το άλμπουμ, τα «Rock Music» και «SS26», ενώ ο τίτλος προέρχεται από τους στίχους του δεύτερου, όπου η Charli τραγουδάει: «We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion or film» («Περπατάμε σε μια πασαρέλα που οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση / Τίποτα δεν θα μας σώσει, ούτε η μουσική, ούτε η μόδα, ούτε ο κινηματογράφος»).

View this post on Instagram

A post shared by Charli (@charli_xcx)

Έρχεται αλλαγή;

Η Charli xcx, η οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το άλμπουμ της «Brat» που δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα, άφησε να εννοηθεί ότι η επόμενη κυκλοφορία της θα διαφέρει σημαντικά από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Vogue, η Charli δήλωσε: «Για μένα, είναι διασκεδαστικό να ανατρέπω τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ενοχληθούν από αυτό, αλλά δεν πειράζει».

Και δεν έχει άδικο: το πρώτο της single «Rock Music» προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, με τους θαυμαστές και τους κριτικούς να εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για τον νέο ήχο (και για το αν πρόκειται για ένα κομμάτι που κινείται σε ροκ εν ρολ ρυθμούς).

«Ο τόνος του κομματιού τείνει περισσότερο προς την ηλεκτρονική μουσική παρά προς την κιθάρα, αλλά όχι σε βαθμό που ο τίτλος να φαίνεται πραγματικά ψέμα», έγραψε ο επικεφαλής μουσικός κριτικός του Variety, Κρις Γουίλμαν, σε μια ανάλυση του κομματιού. «Η πιο άμεση συζήτηση, στην πραγματικότητα, δεν αφορά τόσο το αν το τραγούδι είναι ροκ, όσο το αν προορίζεται πραγματικά ως πρώτο single. Βρίσκεται στην πειραματική πλευρά του έργου της Charli, αν και σε αυτό το σημείο της δημοτικότητάς της μπορεί να είναι έτοιμη να κάνει το μη εμπορικό εμπορικό, με ή χωρίς ένα κομμάτι φιλικό προς το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση».

Παράλληλα, ο Αλέξης Πετρίδης έγραψε σε άρθρο του στον Guardian: «Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις λέγοντας ότι το νέο της άλμπουμ θα έχει διαφορετικό ήχο από το προηγούμενο λέει κάτι θλιβερό για την εποχή στην οποία ζούμε, που κυριαρχείται από τις υπηρεσίες streaming και τους αλγόριθμους τους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους ακροατές όλο και περισσότερο από το ίδιο πράγμα. Αντίστοιχα, αν η Charli XCX έκανε μια στροφή προς το ροκ, θα ήταν μια εξαιρετικά τολμηρή κίνηση».

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Music 31.05.26

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice δεν έχει θέμα «να παίξει είτε για τον Τραμπ, είτε για τον Πούτιν είτε για το Ιράν»

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Μουσική βιομηχανία 24.05.26

H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ μετά το 1957 ήταν «σπατάλη ενός τεράστιου ταλέντου»

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σύνταξη
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο: Ο Νάσος Αθανασίου ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Σύνταξη
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Σύνταξη
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies