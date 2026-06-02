Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πουαριέ: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 9 μήνες ο Γάλλος σέντερ
Η επίσημη ενημέρωση της Εφές για τον σοβαρό τραυματισμό του Βενσάν Πουαριέ.
Η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα στον Βενσάν Πουαριέ. Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στον αχίλλειο τένοντα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εφές με τη Φενέρμπαχτσε και θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για 9 μήνες.
Η Εφές, στη σχετική ενημέρωση για τον τραυματισμό του Πουαριέ, αναφέρει ότι θα χειρουργηθεί εντός των επόμενων ημερών και παράλληλα του εύχεται ταχεία ανάρρωση.
Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier’nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır.
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir.
Get well soon Vince! pic.twitter.com/oTKqCEtVMy
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 2, 2026
Η ενημέρωση της Εφές
«Η θεραπεία του Βινσέντ Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ Μπέκο, έχει ξεκινήσει άμεσα.
Ο γιατρός μας, Ουγούρ Ντιλιτσίκικ, δήλωσε ότι αναμένεται ότι ο παίκτης μας, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θα λείψει από τα γήπεδα για 8-9 μήνες».
