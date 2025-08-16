Εκτός Eurobasket και ο Πουαριέ για τη Γαλλία

Χωρίς έναν ακόμη βασικό παίκτη της, θα παραταχθεί στον 4ο όμιλο του Eurobasket η Γαλλία. Σύμφωνα με την «L’ Equipe», ο Βενσάν Πουαριέ, φέρει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους «μπλε».

H «ασημένια» των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 και «ασημένια» του Eurobasket 2022, Γαλλία ήδη μετρά σημαντικές απουσίες στη ρακέτα, καθώς εκτός ενόψει του Eurobasket έμειναν οι τραυματίες Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Oυεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.

Ο σέντερ της Εφές αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως ο Πουαριέ δεν προλαβαίνει το εναρκτήριο τζάμπολ του Eurobasket, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 27 Αυγούστου.

Πιθανή αντίπαλος της Ελλάδας

Η Γαλλία βρίσκεται στον 4ο όμιλο του Eurobasket, μαζί με Σλοβενία, Βέλγιο, Ισραήλ, Πολωνία και Ισλανδία. Το γκρουπ αυτό, διασταυρώνεται στα νοκ-άουτ με τον όμιλο της Εθνικής μας.