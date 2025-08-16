Εκτός Eurobasket και ο Πουαριέ για τη Γαλλία
Ούτε ο Βενσάν Πουαριέ θα είναι διαθέσιμος για τη Γαλλία στο Eurobasket, με τον σέντερ της Εφές να προστίθεται στις μεγάλες απουσίες των «μπλε».
- Τι μερίδιο κατέχει η Ελλάδα στον παγκόσμιο πλούτο
- ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
- Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά «διαμάντια» που σπάνε ρεκόρ το 2025
Χωρίς έναν ακόμη βασικό παίκτη της, θα παραταχθεί στον 4ο όμιλο του Eurobasket η Γαλλία. Σύμφωνα με την «L’ Equipe», ο Βενσάν Πουαριέ, φέρει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους «μπλε».
H «ασημένια» των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 και «ασημένια» του Eurobasket 2022, Γαλλία ήδη μετρά σημαντικές απουσίες στη ρακέτα, καθώς εκτός ενόψει του Eurobasket έμειναν οι τραυματίες Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Oυεμπανιαμά, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ.
Ο σέντερ της Εφές αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως ο Πουαριέ δεν προλαβαίνει το εναρκτήριο τζάμπολ του Eurobasket, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 27 Αυγούστου.
Πιθανή αντίπαλος της Ελλάδας
Η Γαλλία βρίσκεται στον 4ο όμιλο του Eurobasket, μαζί με Σλοβενία, Βέλγιο, Ισραήλ, Πολωνία και Ισλανδία. Το γκρουπ αυτό, διασταυρώνεται στα νοκ-άουτ με τον όμιλο της Εθνικής μας.
- Ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ουκρανία διεκόπη λόγω αεροπορικής επιδρομής
- Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
- LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
- Ασταμάτητος Καραλής με 6,00 μ. και δεύτερη θέση στη Σιλέσια (vids)
- Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
- Το πρώτο «θύμα» του νέου κανονισμού για τον τερματοφύλακα στην Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις