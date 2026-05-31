«Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς μου έμαθε να μην ντρέπομαι για τα προβλήματα ψυχικής υγείας»

Ο Γουίλιαμς ήταν «απολύτως ειλικρινής» σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κωμωδίας του 1993, όπως θυμήθηκε η ηθοποιός σε μια πρόσφατη εκδήλωση επανένωσης

Μεταξύ των γυρισμάτων όπου τον έδειχναν να μαγειρεύει και να καθαρίζει, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έδινε στη Λίζα Τζάκουμπ μερικά πολύτιμα μαθήματα για την ψυχική υγεία στα γυρίσματα της ταινίας «Η κυρία Ντάουτφαϊερ».

Σε μια εκδήλωση επανένωσης της ταινίας «Η κυρία Ντάουτφαϊερ», μαζί με τον Μάθιου Λόρενς και τη Μάρα Γουίλσον -οι οποίοι υποδύθηκαν τα αδέλφια της Χίλαρντ στην κωμωδία του 1993- στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 29 Μαΐου, η 47χρονη Τζάκουμπ θυμήθηκε πόσο την είχε επηρεάσει η ειλικρίνεια του Γουίλιαμς σχετικά με τους αγώνες του με την ψυχική υγεία.

Μικρή κι αθώα

Όταν γυρίστηκε η ταινία με πρωταγωνιστές τη Σάλι Φιλντ και τον Γουίλιαμς, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2014 σε ηλικία 63 ετών, η Τζάκουμπ είπε ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» μίλησε μαζί της και με τον Λόρενς, 46 ετών, για την ψυχική υγεία.

Η Γουίλσον, 38 ετών, «ήταν πολύ μικρή και αθώα» θυμήθηκε στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Burbank Marriott Airport.

Χαμένη κι αλλόκοτη

Ο Γουίλιαμς, ο οποίος πάλεψε με τον εθισμό και την κατάθλιψη για μεγάλο μέρος της ζωής του, «μου μίλησε επειδή προφανώς ήμουν ειλικρινής μαζί του και μιλήσαμε πολύ για τα προβλήματά μου με το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ μοιράστηκε και πολλά για τους δικούς του αγώνες στη ζωή, είπε η Τζάκουμπ.

«Και ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που κάποιος ήταν τόσο απόλυτα ειλικρινής και με δίδαξε να μην ντρέπομαι για αυτά τα πράγματα», συνέχισε, «και ότι υπήρχε βοήθεια που μπορούσα να ζητήσω και υποστήριξη που μπορούσα να λάβω, και ότι δεν χρειαζόταν να νιώθω χαμένη και αλλόκοτη λόγω αυτού με το οποίο πάλευα».

Παιδιά-ηθοποιοί

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι «επηρεάστηκε πολύ από το γεγονός ότι ο Γουίλιαμς ήταν τόσο συγκαταβατικός και στοργικός και μου μιλούσε ανοιχτά για ό,τι είχε περάσει».

Η Τζάκουμπ θυμήθηκε επίσης πώς ο ηθοποιός του «Μια Νύχτα στο Μουσείο» την στήριξε όταν έμαθε ότι οι δάσκαλοί της στον Καναδά δεν θα της επέτρεπαν να επιστρέψει επειδή «δεν ήταν συνηθισμένοι με παιδιά-ηθοποιούς» και θεωρούσαν ότι η εκπαίδευσή της απαιτούσε «πολλή δουλειά».

«Ήμουν πολύ αναστατωμένη γι’ αυτό. Το να σε διώχνουν από το σχολείο όταν είσαι 14 ετών είναι αρκετά τραυματικό» είπε στην εκδήλωση επανένωσης της ταινίας «Κυρία Ντάουτφαϊερ».

«Είναι μια ιστορία για το γεγονός ότι ο Ρόμπιν είδε ένα παιδί με το οποίο δούλευε, για το οποίο δεν ήταν υποχρεωμένος να αφιερώσει χρόνο, και του έγραψε αυτό το απίστευτο γράμμα»

Απλώς προσπαθεί

«Ο Ρόμπιν ήταν ο τύπος του ανθρώπου που αν έβλεπε ότι κάποιος από εμάς ήταν αναστατωμένος ή δεν ήταν καλά, θα ερχόταν να δει τι συμβαίνει», συνέχισε.

«Με ρώτησε τι είχε συμβεί. Του εξήγησα τι είχε γίνει και έγραψε ένα γράμμα στον διευθυντή μου, το οποίο έχω ακόμα. Ήταν ένα απίστευτα ευγενικό, υπέροχο γράμμα που έλεγε: “Η Λίζα απλώς προσπαθεί να ακολουθήσει την καριέρα της και να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της ταυτόχρονα, οπότε μπορείτε παρακαλώ να την υποστηρίξετε σε αυτό;”».

Ο διευθυντής «δεν μου ζήτησε ποτέ να επιστρέψω και να τελειώσω το σχολείο, οπότε δεν πέτυχε», είπε η Τζάκουμπ, αλλά διευκρίνισε ότι «η ιστορία δεν αφορά το γεγονός ότι δεν πέτυχε. Είναι μια ιστορία για το πόσο ευγενικός ήταν ο Ρόμπιν».

Σύνδεση

«Είναι μια ιστορία για το γεγονός ότι ο Ρόμπιν είδε ένα παιδί με το οποίο δούλευε, για το οποίο δεν ήταν υποχρεωμένος να αφιερώσει χρόνο, και του έγραψε αυτό το απίστευτο γράμμα», συνέχισε.

«Και πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε για μένα, όπως έκανε για όλους μας με διάφορους τρόπους. Όλοι μας είχαμε διαφορετικούς δεσμούς μαζί του. Και έκανε τον κόπο να συνδεθεί μαζί μας ως άτομα».

«Μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν συνέβαινε σε κάθε πλατό», πρόσθεσε η Τζάκουμπ.

Ανέλαβε δράση

Η ιστορία της Τζάκουμπ για την υποστήριξη του Γουίλιαμς στο πλατό έρχεται μετά την αναφορά της 79χρονης Φιλντ, πρωταγωνίστριας της ταινίας «Η κυρία Ντάουτφαϊερ», στο περιοδικό People για το πώς ο αείμνηστος κωμικός έσπευσε να την υποστηρίξει όταν έμαθε ότι ο πατέρας της, Ρίτσαρντ, είχε υποστεί ένα δεύτερο «σοβαρό» εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά το οποίο πέθανε.

Η Φιλντ έμαθε για το εγκεφαλικό επεισόδιο μέσω τηλεφώνου ενώ γυρνούσε μια σκηνή. Ο Γουίλιαμς κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και την πήρε στην άκρη, και εκείνη του εξήγησε τι είχε συμβεί. Χωρίς να πει λέξη, ανέλαβε δράση.

«Ο Ρόμπιν γύρισε», είπε η Φιλντ, και είπε στον σκηνοθέτη Κρις Κολόμβους και στην ομάδα παραγωγής: “Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά! Τελειώσαμε εδώ. Μπορείτε να τραβήξετε μερικές λήψεις με τα παιδιά και ίσως μία με την κυρία Ντάουτφαϊερ, αλλά η κυρία Φιλντ πάει σπίτι”. Και με συνόδευσε έξω. Αυτός ήταν ο Ρόμπιν».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: YouTube