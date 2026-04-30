Όταν βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1997, κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν μια ταινία που θα έγραφε ιστορία. Λίγους μήνες μετά τα πάντα είχαν αλλάξει – το Good Will Hunting ήταν το φιλμ έκπληξη της χρονιάς, «χάρισε» το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου στον Ρόμπιν Γουίλιαμς και εκτός από το χρυσό αγαλματίδιο Πρωτότυπου Σεναρίου, έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο τους 25χρονους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον.

Σε αυτά τα περίπου 30 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ δεν έχουν κρύψει την εκτίμησή τους για τον διάσημο ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή το 2014. Και το έκαναν για μια ακόμη φορά, το βράδυ της Δευτέρας όταν τιμήθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ψυχική υγεία «Bring Change to Mind», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Revels & Revelations».

Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν το Βραβείο «Robin Williams Legacy of Laughter» και παρά το γεγονός ότι είναι φανατικοί οπαδοί των Boston Red Sox, επέλεξαν να φορέσουν καπέλα των San Francisco Giants προς τιμήν του Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Οι δύο ηθοποιοί ανέβηκαν στη σκηνή κρατώντας καπέλα των Giants, με τον Ματ Ντέιμον να λέει αστειευόμενος «ας τελειώνουμε με αυτό» και να συμπληρώνει: «Είναι η πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια και γίνεται για τον Ρόμπιν».

Και στη συνέχεια υποκλίθηκε στον μεγάλο κωμικό. «Τη στιγμή που ο Ρόμπιν διάβασε το σενάριο και αποφάσισε να συμμετάσχει, όλα μας τα προβλήματα λύθηκαν. Το στούντιο είχε συνεχώς παρατηρήσεις και αντιρρήσεις, αλλά μόλις εκείνος είπε ‘Όχι, μου αρέσει το σενάριο ακριβώς όπως είναι’, η στάση τους άλλαξε αμέσως. Έτσι καταφέραμε να κάνουμε την ταινία».

Ο Μπεν Άφλεκ συνέχισε λέγοντας ότι η αποδοχή αυτού του βραβείου είναι «ο δικός μας τρόπος για να πούμε ένα ‘ευχαριστώ’ στον Ρόμπιν, τον άνθρωπο που είχε την πιο καθοριστική επίδραση στην επαγγελματική ζωή μας, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς τον οποίο πολλά από τα όνειρα που κάναμε ίσως να μην είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ, σίγουρα όχι με τον τρόπο που έγιναν».

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, θεωρώ πως δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για μια ταινία που αφορά έναν νεαρό που παλεύει με την ψυχική του υγεία και έχει ανάγκη να βρει κάποιον στον οποίο μπορεί να μιλήσει και να νιώσει ασφαλής. Νομίζω πως είναι πραγματικά ταιριαστό. Πιστεύω ότι ο ίδιος θα ένιωθε απέραντη περηφάνια και χαρά που τιμάται μέσα σε αυτό το πλαίσιο».