Οι δύο παλιόφιλοι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ παραδέχονται ότι ήταν «παράξενα παιδιά»

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αναπολούν τη μακρά φιλία τους, καθώς προετοιμάζονται για την κυκλοφορία της νέας τους ταινίας.

Οι δύο χολιγουντιανοί ηθοποιοί ανέλαβαν ρόλο δημοσιογράφου και πήραν συνέντευξη ο ένας από τον άλλον σε ένα βίντεο που μοιράστηκε το Netflix την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της προώθησης της επερχόμενης ταινίας θρίλερ «The Rip».

«Αλαζονικά, nerd και λίγο εκτός πραγματικότητας»

Οι δύο συμπρωταγωνιστές φάνηκαν να διασκεδάζουν με την πρώτη ερώτηση του βίντεο, στην οποία ο Άφλεκ ρωτούσε τον Ντέιμον για «ποιο είναι το μυστικό για μια φιλία που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια».

«Λοιπόν, όταν σκέφτομαι πώς να κάνω μια φιλία να διαρκέσει, αυτό που…», αστειεύτηκε ο Άφλεκ, ενώ στη συνέχεια μίλησε για την κοινή τους πορεία.

«Και οι δύο ήμασταν παθιασμένοι με [το να κάνουμε ταινίες και να υποδύομαστε ρόλους] από μικρή ηλικία, κάτι που σίγουρα μας ένωσε», σημείωσε ο Ματ Ντέιμον.

«Αλλά είναι κάπως περίεργο αν το σκεφτείς, γιατί προέρχομαι από μια πόλη όπου αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο».

«Αυτό δεν ήταν καν επιλογή», πρόσθεσε ο Άφλεν, με τον Ντέιμον να απαντά αστειευόμενος: «Μάλλον ήμασταν πολύ περίεργα παιδιά».

«Αλαζονικά, nerd και λίγο εκτός πραγματικότητας», πρόσθεσε ο Άφλεκ. «Το κοινό ενδιαφέρον, όπως το να βρεις τη δουλειά που σου αρέσει και να την κάνεις με τους φίλους σου, είναι πραγματικά ωραίο, γιατί περνάς πολύ χρόνο στη δουλειά».

«Διαβρώνει»

Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη δύο νέα παιδιά που μεγάλωναν στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, λίγο έξω από τη Βοστώνη. Ακολούθησαν μαζί καριέρα στην υποκριτική στα 20 τους και έκαναν το μεγάλο άλμα στο Χόλιγουντ όταν συνέγραψαν και πρωταγωνίστησαν στο δράμα του 1997 «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ», για το οποίο κέρδισαν Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο.

Πάνω από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, οι δύο άνδρες εξελίχθηκαν σε δύο από τους πιο περιζήτητους αστέρες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να συνεργάζονται ξανά πιο συχνά σε ταινίες, όπως «Η τελευταία μονομαχία», καθώς και σε άλλα πρότζεκτ που παράγουν μαζί μέσω της εταιρείας τους Artists Equity.

«Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που η φιλία μας δεν βασίζεται στο ανταγωνισμό», είπε ο Άφλεκ. «Υπάρχουν φιλίες ή σχέσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κάτι που, ναι, είναι μέρος της φιλίας, αλλά είναι και αντιπαλότητα. Νομίζω ότι αυτό κινητοποιεί τους ανθρώπους, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που διαβρώνει τη ζωή σου».

«Ήμασταν τυχεροί που μεγαλώσαμε δύο τετράγωνα μακριά ο ένας από τον άλλο με τα ίδια ενδιαφέροντα και το ίδιο είδος, δεν ξέρω, προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Το «The Rip» θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου στο Netflix.

*Με πληροφορίες από: People