Η Πάρις Τζάκσον δεν φοβάται να τοποθετηθεί για μια σειρά από φλέγοντα (και μη) ζητήματα, αλλά όταν πρόκειται για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, επιλέγει να παραμείνει σιωπηλή.

Η τραγουδίστρια ανέφερε μερικούς από τους λόγους που την οδήγησαν στο να αποφεύγει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση της με τον «Βασιλιά της Ποπ» — ο οποίος απεβίωσε το 2009 — κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της στο podcast «Trying Not To Die» του Τζακ Όσμπορν.

«Δεν νιώθω ότι χρωστάμε τίποτα σε κανέναν»

Όταν ο Τζακ Όσμπορν ρώτησε την Πάρις Τζάκσον αν δυσκολεύεται να αποφασίσει σχετικά με το κατά πόσο θέλει οι επιλογές της ζωής της να απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη, η τραγουδίστρια είπε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα», επειδή της είχε δοθεί η εντύπωση ότι η ζωή που ζούσε οφειλόταν στους θαυμαστές της οικογένειάς της.

«Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν νιώθω ότι χρωστάμε τίποτα σε κανέναν», είπε η Πάρις.

«Δεν θέλω να κάνω [πράγματα] για το θεαθήναι», πρόσθεσε.

Η Πάρις αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο σκανδαλοθηρικός Τύπος της έριξε έμμεσες βολές, επειδή δεν μίλησε δημοσίως για τον Μάικλ Τζάκσον σε διάφορες επετείους από την ημέρα του θανάτού του.

«Αυτο είναι σαν να μας λένε ότι πρέπει να [ανεβάζεις] αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικά να μιμείσαι τον τρόπο με τον οποίο ένας θαυμαστής θα εξέφραζε την αγάπη του. Όμως εγώ μια προσωπική σχέση», είπε η Τζάκσον.

«Όμως, εγώ έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι μπορώ να έχω τη δική μου προσωπική σχέση με κάποιον και να θέλω παράλληλα να κρατήσω την ιδιωτικότητα μου».

«Δεν είναι δουλειά κανενός και δεν χρειάζεται να μοιραστώ [τίποτα για τον μπαμπά μου] με κανέναν», συνέχισε η Τζάκσον. «Υπάρχει μεγάλη ελευθερία σε αυτό, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν πρόκειται να εκφράσω την αγάπη μου με τρόπο που να μιμείται κάποιον που δεν τον γνώριζε. Επειδή εγώ τον γνώριζα. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος».

«Εγώ και τα αδέλφια μου»

Ο Τζακ, γιος του Όζι Όζμπορν, δήλωσε ότι ενστερνίζεται τα συναισθήματα και τις σκέψεις της Πάρις, αναφέροντας ότι έχει περάσει από μια παρόμοια διαδικασία από τότε που ο πατέρας του πέθανε σε ηλικία 76 ετών πέρυσι.

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου, συνειδητοποίησα ότι από όλους τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει, που τον γνώριζαν ή που είχαν ακούσει για αυτόν, μόνο πέντε άτομα στον πλανήτη είχαν τη σχέση που είχα εγώ μαζί του», είπε ο Όσμπορν.

«Εγώ και τα αδέλφια μου. Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν», πρόσθεσε.

Ο Όσμπορν εξήγησε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά των διάσημων έχουν φυσιολογικές σχέσεις με τους γονείς τους, και σχολίασε ότι συχνά τον ρωτούν «πώς ήταν να έχεις τον Όζι για πατέρα».

«Εγώ τους απαντάω ότι ήταν απλά ο πατέρας μου. Με πήγαινε στο σχολείο, μου έμαθε πράγματα και έκανε ό,τι κάνουν όλοι οι πατεράδες», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly