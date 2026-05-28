Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί τη νούμερο 1 προτεραιότητα της ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή καθώς αναμένεται η απάντηση στην πρόταση που του έχει καταθέσει εδώ και μερικές προκειμένου ο 44χρονος τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» μέσω του τζένεραλ μάνατζερ Νίκου Ζήση και στενού φίλου του Σπανούλη βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία μαζί του και σύμφωνα με πληροφορίες η απάντηση δεν πρόκειται να αργήσει και η υπόθεση να εξελιχθεί σε σήριαλ.

Έτσι δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν οι τελικές επαφές, με την απάντηση του πρώην τεχνικού της Μονακό να γνωστοποιείται από την ΚΑΕ Άρης στις αρχές της επόμενης εβδομάδες.

Γενικότερα εκτιμάται ότι εκτός απροόπτου το θέμα θα έχει κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά έως τις 5 Ιουνίου και στην έσχατη περίπτωση ο Άρης θα γνωρίζει αν θα έχει προπονητή του τον Σπανούλη το πολύ εντός του πρώτου δεκαημέρου του νέου μήνα.

Στον Άρη υπάρχει αισιοδοξία για θετικά απάντηση, όχι όμως και απόλυτη σιγουριά. Το γεγονός όμως ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει φτάσει να συζητά την πρόταση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ τόσο σοβαρά, δείχνει κι ότι έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα από όσα έχει ζητήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Άρης προσφέρει στον Σπανούλη ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως και αγωνιστικό μπάτζετ χοντρικά που θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει πως η διοίκηση Σιάο θέλει τη νέα χρονιά η ομάδα που θα φτιαχτεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και να κοιτάξει «ψηλά» ειδικότερα στο EuroCup όπου θα τεθεί ακόμη και στόχος κατάκτησής του. Ως γνωστόν η ομάδα που το κατακτά λαμβάνει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Από εκεί και πέρα βασικός αντίπαλος του Άρη για την υπογραφή του Σπανούλη είναι ο Ερυθρός Αστέρας που ψάχνει προπονητή μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Σύμμαχος των Σέρβων είναι ο γνωστός μάνατζερ κι επίσης Σέρβος Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που εκπροσωπεί τον πρώην τεχνικό της Μονακό, ενώ τους συνδέει και στενή φιλία.

Σε περίπτωση που «ναυαγήσει» του Σπανούλη, ο Άρης είναι έτοιμος να προχωρήσει άλλες περιπτώσεις προπονητών εγνωσμένης αξίας, όπως του Γιάκα Λάκοβιτς και του Βέλιμιρ Περάσοβιτς,