Οι Ισπανοί προβλέπουν… θρίλερ για Ολυμπιακό και Πίτερς

Ο Ολυμπιακός πήρε τη Euroleague μέσα στο «T-Center» πριν από μερικές μέρες, «τρελαίνοντας» τον κόσμο της ομάδας, με τον Άλεκ Πίτερς να είναι κομβικός στο Final Four και σχεδόν… άχαστος τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε κλειδί στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι εμφανίσεις του, αλλά και το γεγονός ότι μένει ελεύθερος συζητιούνται σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες μέρες. Ο Πίτερς ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και φέρεται εδώ και πολύ καιρό να έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο, με σκοπό να μεταγραφεί εκεί από το καλοκαίρι και για την επόμενη διετία.

Ωστόσο, η παρουσία του στο Final Four και η αγάπη από τον κόσμο, μαζί με τη «σύνδεση» που έχει με την ομάδα, μπορούν να φέρουν νέα δεδομένα στο τραπέζι. Ο Ολυμπιακός εξάλλου επιθυμεί την παραμονή του και το δείχνει, καταθέτοντας επίσημη πρόταση για να τον κρατήσει. Μάλιστα, η έγκυρη ισπανική «AS» αναφέρεται στην περίπτωση του Πίτερς και στο πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ανατροπή, αποκαλύπτοντας ακριβώς τι ισχύει, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ποια είναι η πρόταση που έχει στα χέρια του ο παίκτης για νέο συμβόλαιο.

Τι λέει η «AS» για τον Πίτερς, τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι

Η AS σημειώνει πως ο Αμερικανός είχε περιορισμένο ρόλο στη regular season, με κάτι παραπάνω από 15 λεπτά συμμετοχής, 7,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 8,5 μονάδες αξιολόγησης. Στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε είχε 17 πόντους χωρίς να αστοχήσει, ενώ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέτρησε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 26 μονάδες αξιολόγησης, περισσότερες από τις 21 του MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ.

Το ισπανικό ΜΜΕ τονίζει πως το μέλλον του μπορεί να εξελιχθεί σε σίριαλ. Παρότι αρχικά θεωρούνταν δεδομένη η μετακίνησή του στο Μιλάνο, η εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ φέρεται να έκανε τον Ολυμπιακό να ξανασκεφτεί την υπόθεση. Σύμφωνα με την AS, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει νέα πρόταση στον Πίτερς για δύο χρόνια, συνολικού ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, με option για τρίτη σεζόν στα 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, γίνεται σύγκριση και με την περσινή υπόθεση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε βρεθεί κοντά στην Ολίμπια, όμως τελικά παρέμεινε στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ. Κλείνοντας, η «AS» ξεκαθαρίζει ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται ένα παρόμοιο σκηνικό, με προχωρημένη αλλά όχι οριστική συμφωνία με την Αρμάνι και περιθώρια αντίδρασης για τον Ολυμπιακό, που μπορούν να κρατήσουν τον παίκτη στο λιμάνι.