«Η γη της ελιάς»: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο στο MEGA

Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που τους πιέζουν να δείξουν τι πραγματικά θέλουν και τι είναι διατεθειμένοι να χάσουν.

Αναλυτικά όσα έρχονται στις 23:00

Ο Λυκούργος μαθαίνει ότι η Χάιδω έχει πάει να μείνει με τη Βασιλική και τον Στέφανο και θυμώνει ακόμα περισσότερο.

Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς προ εκπλήξεως και δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Χριστιάνα μπορεί να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Αντώνη.

Οι αμφιβολίες την κυριεύουν κι έτσι αποφασίζει να πάει στη Μάνη.

Η Ισμήνη θέλει να οδηγήσει το διαζύγιο σε αντιδικία, ενώ η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος κάνουν μια συμφωνία για το μέλλον τους. Ο Στάθης εξακολουθεί να βασανίζεται από την πίεση για τις εξετάσεις που δεν θέλει να κάνει, ενώ η Ερωφίλη εκλαμβάνει τη δυσφορία του σαν αδιαφορία προς την ίδια. Ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκουν μία ακόμη αφορμή για να τσακωθούν.

Η Μαργαρίτα πηγαίνει στην ταβέρνα για να βρει την Αναστασία και να της μιλήσει, αλλά η αντίδραση της Αναστασίας δεν είναι η αναμενόμενη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου,

Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA