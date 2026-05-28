«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με ανοιχτό χαρακτήρα προς την κοινωνία και στόχο την εκπροσώπηση των προοδευτικών πολιτών περιγράφει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Καρπουχτσής, κάνοντας λόγο για ένα «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Ο κ. Καρπουχτσής, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε αρχικά ότι η πρότασή του για τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την «τιμητική» αλλά και «μεγάλη ευθύνη». Να σημειωθεί ότι ο ίδιος προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2023.

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛΑΣ αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό κόμμα, με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, δίνοντας έμφαση σε αρχές όπως «η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα «κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες», χωρίς κατηγοριοποιήσεις, με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος.

«Η συνολική αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ άφησε σαφείς αιχμές για την «συνολική αντιπολίτευση», όπως είπε, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα», καθώς «δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

«Παρότι υπάρχει δυσαρέσκεια των πολιτών, δεν εκφράζεται δημοσκοπικά και δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Η ΕΛΑΣ προκαλεί «άγχος και πίεση» στο πολιτικό σύστημα

Αναφορικά με την αρνητική κριτική κατά της ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καρπουχτσής υποστήριξε ότι καταγράφεται στο πολιτικό σύστημα «άγχος και πίεση».

Απέρριψε τους χαρακτηρισμούς περί «επικοινωνιακής φιέστας» ως προς την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος και της ιδρυτικής διακήρυξης από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, τονίζοντας ότι η εκδήλωση οργανώθηκε με τη συμβολή «εκατοντάδων εθελοντών» και χωρίς υψηλό κόστος.

Παράλληλα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως το εγχείρημα δεν αποτελεί «one man show», παρά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα και οι βασικοί άξονες

Όπως είπε, το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία.

Αναφερόμενος σε οικονομικές προτάσεις, σημείωσε ότι εξετάζεται φορολόγηση περίπου 20 μεγάλων επιχειρήσεων με «υπερκέρδη», τα οποία επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την περίοδο 2015–2019, αναγνώρισε ότι η μεσαία τάξη επιβαρύνθηκε φορολογικά, δηλώνοντας πως «το δέχεται» ως κριτική, επισημαίνοντας ωστόσο τις δημοσιονομικές συνθήκες της εποχής, με «άδεια ταμεία» και αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.