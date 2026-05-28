Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαΐου 2026, 14:30

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με ανοιχτό χαρακτήρα προς την κοινωνία και στόχο την εκπροσώπηση των προοδευτικών πολιτών περιγράφει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Καρπουχτσής, κάνοντας λόγο για ένα «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη.

Ο κ. Καρπουχτσής, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε αρχικά ότι η πρότασή του για τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την «τιμητική» αλλά και «μεγάλη ευθύνη». Να σημειωθεί ότι ο ίδιος προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2023.

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛΑΣ αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό κόμμα, με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, δίνοντας έμφαση σε αρχές όπως «η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα «κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες», χωρίς κατηγοριοποιήσεις, με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος.

«Η συνολική αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ άφησε σαφείς αιχμές για την «συνολική αντιπολίτευση», όπως είπε, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα», καθώς «δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

«Παρότι υπάρχει δυσαρέσκεια των πολιτών, δεν εκφράζεται δημοσκοπικά και δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Η ΕΛΑΣ προκαλεί «άγχος και πίεση» στο πολιτικό σύστημα

Αναφορικά με την αρνητική κριτική κατά της ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καρπουχτσής υποστήριξε ότι καταγράφεται στο πολιτικό σύστημα «άγχος και πίεση».

Απέρριψε τους χαρακτηρισμούς περί «επικοινωνιακής φιέστας» ως προς την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος και της ιδρυτικής διακήρυξης από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, τονίζοντας ότι η εκδήλωση οργανώθηκε με τη συμβολή «εκατοντάδων εθελοντών» και χωρίς υψηλό κόστος.

Παράλληλα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως το εγχείρημα δεν αποτελεί «one man show», παρά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα και οι βασικοί άξονες

Όπως είπε, το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία.

Αναφερόμενος σε οικονομικές προτάσεις, σημείωσε ότι εξετάζεται φορολόγηση περίπου 20 μεγάλων επιχειρήσεων με «υπερκέρδη», τα οποία επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την περίοδο 2015–2019, αναγνώρισε ότι η μεσαία τάξη επιβαρύνθηκε φορολογικά, δηλώνοντας πως «το δέχεται» ως κριτική, επισημαίνοντας ωστόσο τις δημοσιονομικές συνθήκες της εποχής, με «άδεια ταμεία» και αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα – Στόχος μας η πρώτη θέση στις εκλογές
Μητσοτάκη και Τσίπρα έθεσε στο στόχαστρο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή είπε, αποκλείοντας εκ νέου συνεργασία με τη ΝΔ

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

