Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την έκδοση της πρόσκλησης χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους», ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την επαναλειτουργία ενός χώρου με βαθιά ιστορική, πολιτιστική και συμβολική αξία για την Κυνουρία και ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Το έργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026-2030, στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος», με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και συνδέεται άμεσα με την ιστορική ταυτότητα του Άστρους και της Βόρειας Κυνουρίας. Το ιστορικό κτήριο της πρώην Σχολής Καρυτσιώτη, όπου στεγάζεται το μουσείο και το οποίο βρίσκεται στον χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων του 1823, αποκτά πλέον ξανά προοπτική ζωής και λειτουργίας μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκατάστασης και αναβάθμισης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη δομική αποκατάσταση και ενίσχυση του κτηρίου, τη συντήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του, την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, την αναβάθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και παρεμβάσεις για την πλήρη προσβασιμότητα και λειτουργικότητα του μουσείου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε μεταξύ άλλων:«Η επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους αποτελεί ένα έργο με βαθύ πολιτιστικό, ιστορικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή και συνολικά για την Πελοπόννησο».

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προχωράμε με ακόμη ένα μεγάλο βήμα για το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους. Με την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης “Αποκατάσταση και αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους”, ένα σπουδαίο έργο για τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας δρομολογείται προς την υλοποίηση».

*πηγή φωτογραφίας-Περιφέρεια Πελοποννήσου