Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.
Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 625,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.
Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκαν:
- Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται στα 279,5 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 106.425.000 ευρώ (49,5%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 53.750.000 ευρώ (25%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 19.350.000 (9%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 12.900.000 ευρώ (6%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 10.750.000 ευρώ (5%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 10.750.000 ευρώ (5%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.075.000 ευρώ (0,5%).
- Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται στα 195 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 79.500.000 ευρώ (53%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20.000.000 ευρώ (13,33%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 18.000.000 ευρώ (12%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 17.000.000 ευρώ (11,33%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 8.000.000 ευρώ (5,33%). Υποστήριξη Προγραμμάτος 6.500.000 ευρώ (4,33%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1.000.000 ευρώ (0,67%).
- Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχονται στα 150,8 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48.820.000 ευρώ (42,1%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22.465.000 ευρώ (19,4%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 22.500.000 ευρώ (19,4%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9.150.000 ευρώ (7,9%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 6.105.000 ευρώ (5,3%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 5.000.000 ευρώ (4,3%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.960.000 ευρώ (1,7%).
