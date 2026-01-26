Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

Για δραματικές διαστάσεις σε σχέση με την πληθυσμιακή συρρίκνωση ιδιαίτερα στις ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, που μίλησε στην ημερίδα με θέμα «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και πραγματοποίησε χαιρετισμό ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Λιονή, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Κρήτης, ανέδειξε τη σύνθετη διάσταση του δημογραφικού ζητήματος, επισημαίνοντας ότι «το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αριθμών και στατιστικών δεδομένων, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό ζήτημα, που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους, την αγορά εργασίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά κυρίως την καθημερινότητα και τις προοπτικές των νέων ανθρώπων».

Όπως τόνισε, η υπογεννητικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και η πληθυσμιακή συρρίκνωση πολλών περιοχών της χώρας συνθέτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, ενώ πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες. «Νέοι και νέες δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους και συχνά αναβάλλουν ή εγκαταλείπουν το όνειρο της δημιουργίας οικογένειας, εξαιτίας της οικονομικής ανασφάλειας, της εργασιακής επισφάλειας, της έλλειψης στήριξης και των αυξημένων κοινωνικών πιέσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΝΠΕ

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, πάντα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι το δημογραφικό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΝΠΕ. «Ως Περιφέρειες, βρισκόμαστε κοντά στον πολίτη, γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, ιδιαίτερα στις ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου το πρόβλημα αποκτά συχνά δραματικές διαστάσεις», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, επισημαίνοντας ότι Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να λειτουργήσουν ως πυλώνες στήριξης της οικογένειας μέσα από κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, όπως βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Κοινότητας, δομές στήριξης γονέων, προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και δράσεις για την ισότητα των φύλων και τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Παράλληλα, η κα Λιονή υπογράμμισε τη σημασία των αναπτυξιακών πολιτικών που στοχεύουν στη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων στον τόπο τους. «Μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του πρωτογενούς τομέα, μπορούμε να δώσουμε πραγματικές προοπτικές στους νέους και στις νέες οικογένειες. Γιατί χωρίς εργασία, στέγη, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καμία δημογραφική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική», τόνισε.

*πηγή φωτογραφίας: περιφέρεια Κρήτης